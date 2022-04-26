رئيس الدوما يهاجم رئيس أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - شدد رئيس مجلس النواب الروسى "الدوما"، فياتشيسلاف فولودين، على ضرورة أن يتحمل الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، مسؤولية التخطيط لمحاولات اغتيال صحفيين فى روسيا، وذلك تعقيبًا على اعتقال مجموعة إرهابية خططوا لاغتيال صحفيين روس.





وقال فولودين فى بيانه: "لقد انزلقت أوكرانيا على طريق الدولة الإرهابية، وفقدت استقلالها بالكامل. وحينما نتحدث عن شواهد مثل عمل إرهابى ضد صحفيين، فإن زيلينسكى هو المسؤول عن ذلك، رئيس الدولة التى شنت حربا ضد شعبها"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم". وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى نشر مقطع فيديو خاصة باعتقال مجموعة من "النازيين الجدد"، المنتمين لتنظيم "الاشتراكية القومية/القوة البيضاء" الإرهابى، حيث اعترف أعضاء الجماعة الإرهابية بأنهم كانوا يجهزون لتصفية مجموعة من أشهر الصحفيين الروس، وهم: "أولجا سكابييفا، وفلاديمير سولوفيوف، ويفجينى بوبوف، ومرجريتا سيمونيان".

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