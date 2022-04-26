عاجل- إجراء بريطانى جديد على خلفية الأزمة الأوكرانية

وقالت الحكومة البريطانية فى بيان إن "الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغى نظام الحصص كليا"، مضيفة أن "المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما بوسعها لدعم نضال أوكرانيا ضد الهجوم الروسى".
يشار إلى أن الحكومة البريطانية، كانت قد وسعت الأسبوع الماضى، لائحة عقوباتها الاقتصادية، عبر منع استيراد الفضة والمنتجات الخشبية والكافيار وزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 35% على بعض المنتجات المستوردة من روسيا وحليفتها بيلاروس.
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