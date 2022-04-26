هل المكرمة تشمل الضمان الاجتماعي المطور “تأكد من هنا” sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم سؤال هل المكرمة تشمل الضمان المطور، حيث إن القلق يسطر على الكثير من المواطنين والمواطنات المستفيدين الجدد في نظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا خاصة بعد نزول قرار صرف المكرمة الملكية 1443، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة المستجدات بخصوص المكرمة، وهل ستشمل الضمان المطور أم لا، وإذا كانت ستشملها متى ستنزل، وكيف تتأكد من نزولها في حسابكم الضمان على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وهذا ما سنتعرف عليه معكم وأكثر في هذا المقال، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

معونة رمضان لمستفيدي الضمان

ونبارك لجميع المواطنين في جميع ربوع المملكة العربية السعودية بصدور قرار صرف المكرمة الملكية هذا العام 1443، حيث انتظرنا جميعا المكرمة، وقد زاد قلق الجميع بخصوص عدم نزولها هذا العام، ولكن جاءت المفاجأة والتي توقعناها معكم هنا في موقع ثقفني.

حيث أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوزير أحمد سليمان الراجحي، عبر حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، عن صدور التوجيهات الملكية السامية بصرف معونة شهر رمضان للعام 1443 لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

معونة الضمان

وجاءت معونة الضمان هذا العام بمبلغ 2.2 مليار ريال سعودي، وهذا زيادة عن العام الماضي، حيث كلفت المعونة خزينة الدولة العام الماضي 1.85 مليار ريال سعودي.

هل المكرمة تشمل الضمان الاجتماعي المطور

ومن أكثر ما يشغل بال المواطنين والمواطنات هل المكرمة تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة أنها لم تنزل حتى الآن غير في حسابات المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي القديم، وهذا ما أثار جدلا واسعا بين المواطنين على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.