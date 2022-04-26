بولندا: أرسلنا دبابات إلى أوكرانيا وقد نرسل المزيد

جدة - نرمين السيد - وأوضح موراويكى، فى تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها الإنجليزية، أمس الاثنين، أن بلاده قد ترسل خلال الفترة المقبلة دباباتٍ إضافية إلى أوكرانيا.

ورفض رئيس الوزراء البولندى الكشف عن أية تفاصيل أخرى بما فى ذلك عدد الدبابات التى تم إرسالها، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه لم تكن هناك "مطالب" بشأن إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا.

وفى مارس الماضى، قالت وارسو إنها مستعدة لتسليم جميع طائراتها المقاتلة من طراز "ميج-29" إلى قاعدة جوية أمريكية فى ألمانيا "على الفور وبشكل مجانى" كجزء من خطة لتوفير الطائرات للأوكرانيين.