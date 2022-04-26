في مؤشر على قرب رحيل بول بوغبا عن صفوف مانشستر يونايتد، أفادت تقارير بترك النجم الفرنسي للمجموعة الخاصة للشياطين الحمر على تطبيق واتساب.
وأشارت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد يدرس حاليا عرضين مقدمين من ريال مدريد وبايرن ميونخ.
ومن بين الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوغبا أيضا نادي برشلونة الإسباني، والذي حقق مكاسب مالية من صفقة رعاية مع "سبوتيفاي" بقيمة 235 مليون إسترليني، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وخلال لعبه في صفوف "الشياطين الحمر" بعد انتقاله إليه من يوفنتوس سنة 2016، أثار وكيل بوغبا، مينو رايولا، الكثير من الأسئلة حول اللاعب واحتمالات رحيله عن الدوري الإنجليزي بحديثه عن عروض عديدة، الأمر الذي تسبب بتوتر العلاقة بين بوغبا ومشجعي اليونايتد.
كذلك لم تكن العلاقة مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك جيدة، إذ انتقد بوغبا في أكثر من مناسبة تغيير مركزه في الملعب، الأمر الذي ردّ عليه المدرب بأن القابلية للتكيف هي من مزايا أفضل اللاعبين، منتقدا مستوى اللاعب الفرنسي المتذبذب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل اقترب موعد رحيل بوغبا عن اليونايتد؟..عند "الواتساب" الخبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.