نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين عبر sshr.moe.gov.sa

إن الحكومة السعودية تسعى إلى تقديم كافة الخدمات الحكومية بصورة إلكترونية دون اللجوء إلى الذهاب إلى المقرات الحكومية ودون بذل مجهود وضياع للوقت، وهذا يظهر بصورة كبيرة عند عرضنا لموضوع نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين داخل هذا المقال.

نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين

تتم عملية التسجيل في نظام الخدمة الذاتية للمعلين عبر نظام فارس من خلال اتباع سلسلة من الخطوات البسيطة، وإليكم هذه الخطوات بالشكل الآتي:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الصفحة الرسمية الخاصة بنظام فارس الخدمة الذاتية عبر الإنترنت، وذلك يتم من خلال نظام فارس الصفحة الرسمية.

ثم يقوم المتقدم بإدخال عددًا من البيانات الخاصة به، فهي عبارة عن إدخاله لكلمة السر الخاصة به واسمه بالكامل.

ومن بعدها يقوم المتقدم باختيار أنه إنسان وليس روبوت، ثم يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبصورة مباشرة سيظهر أمام المتقدم كافة الخدمات المتواجد بالنظام، فهنا يقوم المتقدم بالذهاب إلى الخدمة الذي ينوي اختيارها، وبالتالي تتم عملية التسجيل إلى الخدمة الذاتية بالصورة الصحيحة.

مميزات نظام فارس الخدمة الذاتية

إن النجاح الذي حققه هذا النظام لم يأت من فراغ، وإنما أتى بسبب تمتعه ببعض من المميزات، ومن أهمها الآتي ذكره:

إن كل معلم تابع لوزارة التربية والتعليم السعودية أن يعرف كافة بياناته الشخصية المسجلة بالحكومة بسهولة من خلال هذا النظام.

ومن الممكن أن يتابع الموظف مرتبه الشهري وأي ترقية أو مكافأة.

ويحق للموظف أن يطلب إجازة دون الذهاب إلى المقر الحكومي، كما يمكنه أيضًا أن يعرف رصيده المتبقي من أي إجازة لديها.

فمن أهم مميزات هذا النظام أنه متاح لكل فرد تابع لوزارة التربية والتعليم السعودية، كما أنه يقدم بصورة مجانية دون دفع أي رسوم مالية.

وفي النهاية نكون قد أوضحنا لكم طريقة التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية للمعلمين، فيجب أخذ كل خطوة سردناها في عين الاعتبار، لكي يتم الاستفادة من كل خدمة يقدمها هذا النظام للمعلمين، فهذا النظام يكاد يكون من أنجح الأنظمة التي أطلقتها الحكومة السعودية مؤخرًا بهدف خدمة التعليم.