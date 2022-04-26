نظام فارس طلب بدل ترحيل و الخدمات التي يقدمها عبر بوابة sshr.moe.gov.sa

نظام فارس طلب بدل ترحيل، هناك حرص واضح من جانب الحكومة السعودية بتقديم كافة سبل الراحة للموظفين، وهذا يظهر بصورة كبيرة عندما تم إطلاق خدمة تفعيل بدل الترحيل دون بذل أي مجهود، فكل ما على المتقدم أن يقوم باتباع مجموعة من الخطوات، وبناء على ذلك سنقوم بسرد كل المعلومات التي تخص نظام فارس داخل مقالنا عبر موقع ثقفنى.

نظام فارس طلب بدل ترحيل

لكي يتم تفعيل خدمة بدل الترحيل من خلال منصة فارس، فهذا الأمر يعتمد على حسب الالتزام ببعض من الخطوات الآتي ذكرها:

في بداية الأمر يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلى الموقع الرسمي لنظام فارس عبر الانترنت. ومن هنا تأتي خطوة اختيار أيقونة مستخدم جديد، ومن بعدها يتم إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمتقدم بصورة صحيحة. وبعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال رقم الآيبان الخاص به، وذلك بالإضافة إلى إدخال رقم هاتفه والبريد الإلكتروني الخاص به بشكل صحيح. وهنا تأتي آخر خطوة، وهي عبارة عن اختيار أيقونة إرسال المتواجدة أسفل الصفحة.

خدمات نظام فارس

إليكم أبرز الخدمات وأشهرها والتي تقدم عبر نظام فارس بهذا الشكل الآتي ذكره:

من الممكن أن يتم تقديم طلب الحصول على إجازة أو طلب التقاعد من جانب كافة العاملين داخل وزارة التربية والتعليم السعودية.

كما يمكن متابعة أي أمر خاص بطلب التقدم على بدل الموظفين، وذلك الأمر يحتاجه كافة المدراء.

علاوة على ذلك من الممكن أن يتم معرفة كافة الطلبات الخاصة بالموظف. مع إرسال بلاغ بغيابه، وذلك يتم بصورة إلكترونية بسيطة وسريعة من خلال نظام فارس.

من الممكن أن يتم معرفة كافة الطلبات الخاصة بالموظف. مع إرسال بلاغ بغيابه، وذلك يتم بصورة إلكترونية بسيطة وسريعة من خلال نظام فارس. كما يمكن الحصول على نموذج رسمي خاص بالراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف من جانب هذا النظام.

بينما في حال مواجهة أي مشكلة داخل نظام فارس الموحد. فيمكنك الاتصال برقم الخاص بخدمة العملاء التابعة لهذا النظام، وهذا الرقم هو: 19996.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كافة التفاصيل التي تخص نظام فارس طلب بدل ترحيل. والذي كان يشغل بال معظم العاملين بوزارة التربية والتعليم السعودية. ومن الواضح أن خدمة طلب بدل الترحيل المتاحة عبر نظام فارس قد ألقت ترحيبًا ونجاحًا في غضون فترة بسيطة.