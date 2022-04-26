نظام نور تسجيل الروضة وشروط التسجيل عبر noor.moe.gov.sa

نظام نور تسجيل الروضة، تسعى وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية مؤخرًا بزيادة جودة التعليم السعودي، وذلك يتم عن طريق تقديم الخدمات التعليمة بشكل إلكتروني لكافة المراحل التعليمية وبالتحديد مرحلة رياض الأطفال، فهذا الأمر سيسهل من أمر التعليم بشكل واضح، وبناء على ذلك سنقوم بتسليط الضوء على نظام نور داخل هذا المقال.

نظام نور تسجيل الروضة

بناء على اتباع عددًا من الخطوات البسيطة والتي تتم بصورة إلكترونية، فيمكن لأولياء الأمور التسجيل في نظام النور لطلاب الروضة، وهذا ما سنعرضه بهذا الشكل الآتي:

في البداية يقوم المتقدم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاصة بنظام نور عبر الانترنت. ومن بعدها يقوم المتقدم بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به، لكي يتم تسجيل دخوله لنظام نور بشكل صحيح. ثم يقوم المتقدم بالضغط على قائمة تسجيل الأبناء، ومن تلك القائمة يقوم بالنقر على أيقونة طالب جديد. فيقوم بعدها بإدخال رقم هويته، وذلك في حال إن كان سعودي الجنسية، وإن كان مقيمًا بها، فيجب أن يقوم بإدخال رقم إقامته. ومن بعدها يقوم باختيار صلة قرابته للطالب الجديد، ثم يقوم باختيار المدرسة. بعد ذلك تأتي خطوة إرفاق عددًا من الأوراق التي تطلب من المتقدم على الصفحة، وفي النهاية يتم النقر على أيقونة تأكيد الطلب، ويتم الانتظار حتى يتم إرسال رسالة تفيد قبول طلبه.

شروط تسجيل الطلاب بنظام نور الروضة

إليكم الشروط التي يجب أن تتوافر في كل طالب متقدم للتسجيل بنظام نور بهذا الشكل الآتي:

يجب أن يكون الطالب قد وصل للعمر المحدد لدخوله إلى مرحلة رياض الأطفال.

كما يجب أن يقوم الطالب ببعض الفحوصات الطبية، وذلك يتم داخل بعض المراكز المعتمدة.

ولكن لابد أن يتم تقديم شهادة ميلاد الطالب، وذلك بالإضافة إلى نسخة من القيد العائلي للأسرة.

بينما من الضروري أن يكون عنوان المدرسة قريب من مسكن ولي الأمر أو عمله.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم كافة التفاصيل التي تخص نظام نور تسجيل الروضة. ووجدنا أن ولي الأمر يستطيع أن يسجل لأبنه بصورة سريعة دون بذل أي مجهود. ومن الواضح أن هذه المبادرة قد ألقت ترحيبًا كبيرًا من جانب أوليا الأمور داخل المملكة العربية السعودية.