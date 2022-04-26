الكولاجين السحري.. منقوع لبان الذكر والمره للوجه للقضاء على التجاعيد بأسرار الكوريات

منقوع لبان الذكر والمره للوجه، إن استخدام مكونات طبيعية لديها عناصر وفيتامينات مغذية للبشرة، يعد هو الحل المثالي للتخلص من كافة المشكلات المزعجة التي تواجه البشرة، وهذا ما أوضحه لنا معظم الأطباء المتخصصين في طرق العناية بالبشرة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض طريقة إعداد ماسك لبان الذكر والمره للبشرة داخل المنزل خلال عرضنا التفصيلي لهذا المقال.

منقوع لبان الذكر والمره للوجه

تبحث العديد من النساء حول طرق عمل كولاجين طبيعي للبشرة فعال فى القضاء على تجاعيد الوجه وعلامات تقدم السن ويعتبر البان الذكر من اقوى المواد الطبيعية للقضاء على التجاعيد نهائيا، إليكم طريقة التحضير المثلى لمنقوع لبان الذكر والمرة بهذا الشكل الآتي ذكره:

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من لبان الذكر.

وعدد 2 ملعقة كبيرة من المرة.

نصف كوب من الماء المغلي.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة تحضير لبان الذكر والمرة للبشرة

في البداية نقوم بوضع كمية من الماء المغلي على المره ولبان الذكر، ويتم ترك الوعاء جانبًا، حتى يتم نقعهما جيدًا لمدة زمنية تقدر بحوالي ليلة كاملة. وبعد انتهاء المدة نقوم بتصفية لبان الذكر والمره جيدًا، حتى نتحصل على الماء المستخلص منهما. ويتم إحضار علبة زجاجية نظيفة وجافة، حتى يتم وضع هذا المنقوع داخلها. ثم نقوم بإضافة ملعقة من ماء الورد داخل المنقوع، وذلك مع المزج باستمرار، حتى نتأكد من تجانس المكونات جيدًا. ومن بعدها نقوم باستعمال هذا المنقوع على البشرة بصورة يومية على مدار الأسبوع، وسنتحصل على نتائج مذهلة فور الالتزام بتلك الطريقة. بينما هذا المنقوع يقوم بالتخلص من الجلد الميت، فهو يعمل على تنعيم وتلميع البشرة. ويعمل هذا المنقوع على إعطاء بشرة صافية من أي حبوب شباب أو بذور سوداء. كما يعمل هذا المنقوع على توحيد لون البشرة بصورة كبيرة، حيث يعمل هذا المنقوع على التخلص من أي تصبغات أو اسمرار متواجد بالبشرة. ويواجه هذا الكريم التجاعيد التي تظهر بالبشرة بسبب تقدم عامل السن. فهو يعمل على شد البشرة بشكل صحي.

وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة التصبغات والبشرة الغير صافية. وذلك بعد أن نقوم باستخدام روتين منقوع لبان الذكر والمره للوجه. حيث اكتشفنا أن هناك العديد من الفوائد الهائلة التي يعطيها هذا المنقوع للبشرة. لذلك ينصح بالمواظبة على القيام بذلك الروتين للحصول على بشرة ناصعة البياض وصحية بصورة كبيرة.