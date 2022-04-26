نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444.. شروط ورابط وخطوات التقديم بالتفصيل

إن نظام نور هدفه الأساسي هو زيادة جودة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فهذا النظام سيسهل من أمر التفاعل المباشر ما بين ولي الأمر والمعلم، وذلك سيتم بصورة إلكترونية، وهذا الأمر سيصب في مصلحة الطالب التعليمية، وبناء على ذلك سنقوم بسرد كافة المعلومات التي تخص نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444 داخل هذا المقال.

نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444

إليكم طريقة التسجيل الصحيحة بنظام نور لرياض الأطفال بهذا الشكل الآتي:

أولًا يقوم المتقدم بالتوجه بشكل مباشر إلى صفحة نظام نور على الإنترنت، وذلك يتم من خلال الذهاب إلى نظام نور.

ثم تأتي خطوة الذهاب إلى أيقونة تسجيل الدخول، وذلك من خلال إدخال عددًا من البيانات التي تطلب من المتقدم على الصفحة.

ومن بعدها يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة طالب جديد، ثم يقوم بتسجيل رقم هويته الشخصية أو رقم إقامته بصورة صحيحة.

ثم يقوم المتقدم بكتابة درجة قرابته للطالب، ومن بعدها يقوم باختيار أقرب مدرسة لمسكنه أو لمقر عمله.

ومن بعدها يقوم المتقدم بإرفاق كافة المستندات الخاصة بالطالب عبر الموقع، ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة تأكيد الطلب، وبذلك تتم عملية التسجيل بنظام نور لطلاب رياض الأطفال بصورة صحيحة.

شروط نظام نور تسجيل الروضة

من أهم الشروط التي يجب أن تتواجد في كل طالب، هي:

لا بد أن يتم اجتياز الفحص الطبي المعتمد من جانب بعض المراكز الطبية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالسعودية.

كما يجب أن يكون سن الطالب متوافق على حسب مرحلة رياض الأطفال.

ومن الضروري أخذ عنوان المدرسة في عين الاعتبار، فيجب أن تكون قريبة من عنوان سكن ولي الأمر.

ولا بد أيضًا تقديم كافة الأوراق الرسمية والتي تطلب من ولي الأمر عبر الموقع.

وفي الختام نكون قد سردنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول نظام نور تسجيل رياض الأطفال 1444، حيث وجدنا أن الحكومة السعودية تحرص بصورة لافتة للنظر على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين بشكل يجعل من أمر التعليم داخل السعودية أكثر بساطة وجودة، وهذا هو المطلوب.