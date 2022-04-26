روسيا توجه تهديدا لـ الناتو فى كييف

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إن بلاده ستعتبر مخازن الأسلحة التى يوردها حلف "الناتو" لـ كييف، أهدافًا مشروعة لها، واصفًا توريد هذه الأسلحة حربًا بالوكالة.





ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أكد لافروف فى تصريحات إعلامية، أن القوات الروسية ستستهد هذه الأسلحة فى عمليتها العسكرية بـ أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا استهدفت مخازن أسلحة لـ "الناتو" من قبل فى غرب بلاد

وأضاف: "كيف لا يكون ذلك؟ إذا كان الناتو، يخوض حربا بالوكالة ضد روسيا، فسلاح هذا الوكيل هدف مشروع... الحرب حرب".

واتهم وزير خارجية روسيا، الولايات المتحدة بأنها ارتكبت انتهاكا مباشرا للالتزامات الدولية، بنيتها تسليم أوكرانيا مروحيات "مى - 17"، شاركت فى "صفقة المروحيات" فى إطار التعاون بين موسكو وواشنطن فى أفغانستان.

ووصف الوزير هذا بأنه مثال آخر على انعدام الضمير لدى الأمريكيين فيما يتعلق بالقانون الدولى، وتطبيقهم قواعدهم الخاصة على أساس مبدأ "أتصرف كما أريد".