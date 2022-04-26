لدعم "الميتافيرس".. "فيسبوك" تفتح أول متجر الشهر القادم

كشفت "ميتا بلاتفورمز" موعد افتتاح أول متجر فعلي لها حيث يمكن للمتسوقين تجربة وشراء سماعات الواقع الافتراضي وغيرها من الأدوات، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لتطوير مساحتها الافتراضية "ميتافيرس"
وذكرت الشركة أن من المقرر افتتاح متجر "ميتا ستور" على مساحة 1550 قدما مربعة داخل شركة بورلينغيم بولاية كاليفورنيا الأميركية في التاسع من مايو، وسيقدم عروضا توضيحية لسماعات الرأس (في.آر 2 كويست) وجهاز الاتصال عبر الفيديو (بورتال)، بالإضافة إلى نظارات ذكية تنتجها مع راي-بان.
وسيتم توفير الأجهزة، باستثناء نظارات راي-بان، للشراء في المتجر، وقالت الشركة إنه يمكن أيضا شراء المنتجات عبر الإنترنت من خلال صفحة تسوق جديدة على موقع ميتا دوت كوم.
وتكثف ميتا استثماراتها في ميتافيرس، وهي مساحة افتراضية حيث يتفاعل الناس ويعملون ويلعبون، من خلال إضافة ميزات جديدة إلى الأجهزة التي تعمل كنقاط وصول إلى العالم الافتراضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت "ميتا بلاتفورمز" مالكة "فيسبوك" إنها ستبدأ في اختبار أدوات لبيع الأصول والخبرات الرقمية داخل منصة الواقع الافتراضي الخاصة بها "هورايزون وورلد"، وهي منصة واقع معزز أطلقتها "ميتا" في أواخر العام الماضي، حسبما ذكرت "رويترز".
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