الجزائر تواصل هزيمة كورونا.. عدد الإصابات والوفيات

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الصحة الجزائرية بيانا قالت فيه إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد، ارتفعت إلى 265 ألفا و771 حالة، كما استقر إجمالى الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالى للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و349 شخصا، مشددة على ضرورة التتزام مواطنيها بجميع الإجراءات الاحترازية، وتطبيق قواعد الحجر الصحى.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية، مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.