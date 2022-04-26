نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل مستخدم جديد في إيجار المطور- شرح الخطوات و الشروط المطلوبة لإنشاء حساب أول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل مستخدم جديد في إيجار المطور الذي يعد أحد فاعليات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان التي تعمل على تنظيم، وتسهيل إجراءات قطاع الإيجار العقاري السعودي في المملكة من خلال تقديم عدد من الخدمات التي تنظم العلاقة بين المؤجر، والمستأجر والوسيط مثل عمل عقود إيجار إلكترونية معتمدة، وموحدة من وزارة العدل من أجل الحفاظ على كافة حقوق جميع الأطراف، كما يمكن إثبات حالة الوحدة العقارية من خلال خدمة الاستلام والتسليم عند استئجارها أو تأجيرها، وأيضاً خدمة توثيق عقود الإيجار إلكترونيا من أجل تسهيل الإجراءات ، وتسجيل بيانات كافة العقود لمراجعتها في أي وقت وقد وفرت الوزارة رابط تسجيل دخول مستخدم جديد في منصة إيجار وحددت بعض الشروط التي يجب توافرها للتسجيل على منصة إيجار.

موقع إيجار المطور رابط تسجيل مستخدم جديد

داخل المجتمع السعودي هناك قطاع كبير من المواطنين المهتمين بالبحث عن طريقة الدخول إلى موقع إيجار المطور من خلال الرابط الذي أتاحته وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان للاستفادة من الخدمات المقدمة من أجل تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء وتسهيل الإجراءات وحوكمت القطاع العقاري.

منصة إيجار تسجيل الدخول 1443

يمكن تسجيل الدخول في برنامج إيجار ل عام 1443 الهجري متاح لكل من الوسيط العقاري والمستأجر والمؤجر،المسجلين من قبل والانتقال إلى الصفحة الرسمية لموقع إيجار ثم كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مثل:

اسم المستخدم.

كلمة المرور.

اضغط تسجيل الدخول.

شروط التسجيل في موقع إيجار المطور

هناك عدد من الشروط للتسجيل في برنامج إيجار والاستفادة من الخدمة التي يقدمها الموقع مثال:

لابد أن يكون العقار المؤجر مخصص وصالح للسكن . لابد أن يكون الوسيط سعودي الجنسية. يحمل سجل تجاري للمنشأة التي سوف يقوم بتأجيرها ويكون السجل ساري وصالح للتقديم في البرنامج.

موقع إيجار المطور تسجيل حساب جديد

الدخول إلى موقع أيجار على شبكة الأنترنت.

دخول الصفحة الرئيسية للبرنامج.

الضغط على الخدمات الإلكترونية المثبتة في أعلى الصفحة من القائمة المنسدلة.

اضغط (تسجيل منشأه وساطة عقارية).

يتم وضع علامة “صح” على مربع” موافق” بعد قراءة الشروط والأحكام الخاصة بمنصة إيجار.

كتابة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة مثل:

– رقم الهوية.

– رقم الهاتف.

– تاريخ الميلاد.

– معلومات المنشأة.

– بريد إلكتروني ورقم هاتف لتسهيل عملية الاتصال والتسجيل.

وسوف تصلك رسالة على بريدك الإلكتروني أو على رقم الجوال الذي تم تسجيله في الموقع مدون بها رمز التحقق.

يتم الرجوع إلى البرنامج وكتابة رمز التحقق المرسل.

اضغط تسجيل دخول ليصبح لديك حساب جديد على منصة إيجار

خدمات منصة سكني

عند حصولك على حساب جديد على منصة ايجار يمكنك من الاستفادة بالخدمات المتاحة واهمها: