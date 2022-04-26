قرار باستكمال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد تمديد التقديم لـ 30 أكتوبر 2022

نظرا لتحقيق رؤية المملكة 2030 فى تحقيق اهدافها والعمل على تغطية كافة الاسر والمواطنين الذين يستفيدون من تسجيلهم فى منظومة الضمان الاجتماعي فقد تم الاعلان عن استكمال التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور واعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمديد فترة التسجيل بحيث ستكون مدة التسجيل متاحة حتي تاريخ 30/10/2022 لإتاحة الفرصة للمستفيدين التسجيل الإلكتروني، حيث اعلن نظام الضمان الاجتماعي المطوّر بالقرار الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 2 أبريل عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بتمديد فترة التسجيل والاستفادة من جميع مميزات النظام،وما أوضحته الوزارة بعدم توقف الضمان الاجتماعي السابق عن أي مستفيد يثبت أحقيته في الحصول عليه، حيث تعمل المملكة في تقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجاً واستحقاقاً، في حين تعتمد الوزارة على القنوات الرسمية للمملكة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، ونوضح بالمقال شروط الاستحقاق والتسجيل وكيفية وخطوات التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور واهدافه.

استكمال وتمديد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور:

من الجدير بالذكر فقد تقرر مد واستكمال التسجيل قبل حلول موعد الثلاثون من أكتوبر 2022، فمن خلال المركز الإعلامي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جاء ذلك الخبر السار لمواطني الضمان الاجتماعي بشأن تمديد فترة التسجيل والتحويل من نظام الضمان الاجتماعي السابق إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، كما تم إذاعة الخبر عبر بعض القنوات الاخبارية، ويستهدف هذا النظام الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكينهم أقتصادياً، كما بدأ تفعيله في 20 نوفمبر الماضي، حيث صدر بمرسوم ملكي بتاريخ 2أبريل، لتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة للأفراد، وتحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى مستوي اقتصادي ناجح، وتحقيق المحاور الأساسية، وهي: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح) للوصول إلى تحقيق رؤية 2030 السعودية.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

اهم أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور:

كشفت الوزارة من خلال صفحتها الرسمية أن فترة التسجيل للحصول على الدعم قد تم مد فترته، وكان نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد يهدف إلى تحقيق رؤية 2030، بالإضافة إلى بعض الأهداف التي نعرضها لكل متابعينا من خلال هذا المقال وتتمثل في، تمكين الأفراد المستحقة اقتصادياً من خلال التأهيل والتدريب. توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للأسرة المستحقة. تحديد جملة من الآليات التي تضمن مساعدة المستحقين في حال الأزمات والكوارث. وضع الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الاحتياج المالي للأسر الفقيرة.