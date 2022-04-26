نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أبشروا” موعد صرف المكرمة الملكيه 1443 دام عزك يا وطن sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم موعد صرف المكرمه الملكيه 1443، حيث يستمر البحث بشكل يومي بين المواطنين والمواطنات مستفيدي نظام الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث نتابع معكم بشكل يومي آخر المستجدات المتعلقة بصرف المكرمة الملكية لمستفيد الضمان هذا العام، والتي ننتظر القرار الملكي الخاص بصرفها كما حدث العام الماضي، وينتظرها بشكل خاص مستفيدي الضمان المطور الجدد، حيث إن أغلبهم ستكون هذه أول مكرمة يحصلون عليها، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لكافة التفاصيل.

الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية

وعلى الرغم أن المكرمة الملكية في بداياتها لم تكن معلقة بمستفيدي التأمينات الاجتماعية أو الضمان الاجتماعي وكانت تصرف للموظفين المدنيين والعسكريين والطلاب، وهذا في عهد الملك عبدالله رحمه الله، إلا أنها أصبحت موجهة بشكل كبير للمستحقين في السنوات الماضية الأخيرة.

وفي السنوات الأخيرة أصبحت معونة شهر رمضان أو ما تسمى بالمكرمة الملكية تصرف بشكل اساسي وموجه للمستحقين من عموم الشعب، وقد تم عمل نظام الضمان الاجتماعي لشمول أولئك المستحقين، ولعل اقرب مثال للمكرمة هي المكرمة التي تم صرفها العام الماضي للجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي.

المكرمة الملكية تويتر

ومن أبرز الأماكن التي يثار فيها الجدل بين المواطنين بخصوص المكرمة هو موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تنتشر به الكثير من الأخبار بخصوصها والتي يكون الكثير منها غير صحيح، وسنتابع معكم في هذا المقال آخر المستجدات بخصوص المعونة.

نزول الاهليات للنظام المطور بعد ماتم رصد التأدية لنظام والمتوقع باذن الله الإيداع نهاية يوم 20 ميلادي #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/A5fsOMajDk — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) نزول الاهليات للنظام المطور بعد ماتم رصد التأدية لنظام والمتوقع باذن الله الإيداع نهاية يوم 20 ميلادي #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/A5fsOMajDk — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) April 19, 2022

شروط الضمان الاجتماعي المكرمة الملكية

وهناك عدة شروط يجب توافرها في أي شخص يريد أن يكون مؤهل حين صدور المكرمة الملكية، وهذه الشروط موضحة في الأسطر التالية، فتابع:

يجب أن تكون سعودي الجنسية، حيث إن الضمان المطور أصبح يشمل فئات غير سعوديين الأشد احتياجا “أيتام وأرامل إلخ”.

عدم امتلاك أية سجلات تجارية أو عقارية أو حتى زراعية، حيث إن وجودها يجعلك غير مؤهل للمكرمة.

ثم يجب أن تكون مشمول في أحد برامج الضمان الاجتماعي التابعة للوزارة، ويجب أن تتأكد من أهلية الضمان المطور 1443.

يحصل الفرد الأساسي على 1000 ريال، والتابع على 500 ريال بحد أقصى 3 آلاف ريال للأسرة الواحدة.

وبيانات المبالغ حسب ما تم صرفه في المكرمة العام الماضي، وفي حالة صدور أي تحديث من الوزارة أو الديوان الملكي فسوف نكون أول من يعلمكم في موقع ثقفني في أخبار السعودية.

موعد صرف المكرمه الملكيه 1443

وأما بالنسبة للموعد، فقد زاد البحث عن الموعد وخاصة مع اقتراب نهاية الشهر الكريم، ولكن قبل أي شيء يجب عليكم أن تلفتوا انتباهكم لشيء هام:

تم صرف المكرمة العام الماضي في بداية شهر رمضان.

صرفت المكرمة في عام 1438 بنهاية شهر رمضان بقرب عيد الفطر المبارك.

ونستدل من هذا أن المكرمة الملكية ليس لها موعد ثابت ومحدد، ولكن نستدل من ذلك أيضا أنه يوجد احتمال ليس بالقليل ان يصدر قرار الصرف خلال الأيام القادمة فأبشروا، وفي حال صدور القرار فسوف نعلمكم هنا في ثقفني، فتابعونا.

أخيرا الملك سلمان يوجه بصرف المكرمة الملكية

وقد تم الإعلان رسميا عن صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، وهذا ما ظهر في تغريدة وزير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أعلن عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي عن صرف أكثر من ملياري ريال سعودي لمستفيدي الضمان الاجتماعي كمعونة شهر رمضان أو كما تشتهر في الأوساط في المملكة بالمكرمة الملكية.

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

كيف اتأكد من نزول المكرمة في حسابي في الضمان

وفي حالة رغبتكم من الاطمئنان على نزول المعونة في حسابكم عند صدور القرار بإذن الله تعالى اذا كنت من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، فيمكنكم عمل ذلك عن طريق الخطوات الموضحة التالية:

انتقل إلى موقع الضمان المطور الجديد منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

ثم تأكد من إدخال رمز التحقق ثم النقر على تسجيل الدخول.

انتقل إلى الدفعات وفي حالة نزول دفعة جديدة ستجدها ومعها التاريخ وحالة الأهلية والمبلغ المستحق.

رابط التسجيل في دعم برنامج ريف 1443 وشروط الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa