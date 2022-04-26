نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تأكد منها الحين” متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443 الأوامر الملكية sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443، من أكثر ما يشغل بال المواطنين والمواطنات المستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي المطور، حيث يريد مستفيدي النظامين القديم والجديد وبشكل أخص نظام الضمان الاجتماعي المطور نزول المكرمة الملكية، وخاصة أنه طال انتظارها وتأخرت عن الموعد الذي كان يتوقع الجميع نزولها به، ويتمنى المستفيدين نزول المكرمة وخصوصا بعد نزول دفعة الضمان المطور يوم أمس، وهذا لاستكمال المبالغ المطلوبة وخاصة مع تزايد الطلبات والاحتياجات مع اقتراب دخول عيد الفطر المبارك، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على موعد نزول المكرمة، وكيف تتأكد من نزولها بالفعل في حسابك الضماني، فتابع معنا عزيزنا المستفيد.

كم باقي على المكرمة

وينتظر المئات بل الآلاف من المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة صدور التوجيهات السامية من السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي حفظه الله ورعاه بخصوص صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي كما حدث العام الماضي، حيث يتوقع الجميع نزولها هذا العام أيضا.

وتعتبر المكرمة الملكية أو كما تسمى أيضا معونة شهر رمضان من أحد أهم أشكال الدعم الإضافية التي يحصل عليها المواطنين، حيث إن المبالغ التي تم صرفها في المكرمة الأعوام الماضية كانت مبالغ إضافية تصرف بتوجيهات ملكية إهداء للمواطنين، غير المعاش الأساسي الذي يحصل عليه مستفيد الضمان.

مكرمة خادم الحرمين لمستفيدي الضمان 1443

وقد تم صرف المكرمة الملكية في العديد من الأعوام الماضية، أي أنها ليست حديثة العهد أو ليست مجرد شكل من أشكال الدعم الجديدة كليا، وكانت آخر مرة نزلت فيها المكرمة هي العام الماضي، وهذا بعد صدور القرار الملكي بعد أول أسبوع من شهر رمضان حينها.

وقوبل هذا التوجيه حينها بفرح وسرور من المواطنين، حيث تم صرف المكرمة لجميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، ونأمل أن تتكرر هذه الفرحة في الأيام القادمة، ولكن يجب عليكم أن تتأكدوا من أهلية الضمان المطور اذا كنتم مقدمين، فتابعوا القراءة.

متى تنزل المكرمة الملكية للضمان 1443

وأما بالنسبة لموعد النزول، فقد تعودنا أنه في السنوات الماضية أن يتم صرف المكرمة في سناريوهين، وهما:

تنزل المكرمة مبكرا بشهر رمضان، وهذا حدث العام الماضي.

أن تنزل متأخرا في نهاية شهر رمضان المبارك، وهذا ما حدث في أغلب السنوات التي صرفت بها المكرمة.

ومع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك وعدم صدور قرار الصرف بالبداية، فنتوقع أن تصدر قرارات ستثلج صدوركم، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين في موقعكم ثقفني أولا بأول.

أخيرا صرف المكرمة الملكية هذا العام

وقد تم بحمدلله الإعلان عن صرف المكرمة الملكية هذا العام بشكل رسمي، وهذا حسب ما جاء في تصريح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث جاء في التصريح ما يلي:

أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 2.2 مليار ريال؛ معونة شهر رمضان لمستفيدي #الضمان_الاجتماعي.

حفظ الله بلادنا الغالية وقادتنا وأمدهم بتوفيقه. — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 25, 2022

شكر خادم الحرمين الشريفين على كرمه تجاه مستفيدي الضمان الاجتماعي.

تم صدور توجيهات سامية بصرف أكثر من ملياري ريال و200 مليون ريال لمستفيدي الضمان.

وقد أدخل هذا القرار السرور على جميع الأفراد والأسر المستفيدة والمسجلة بنظامي الضمان الاجتماعي، وينتظر نزول المكرمة في حسابات المستفيدين، حيث ستنزل بشكل تدريجي، فتابعوا معنا.

كيف اتأكد من نزول المكرمة في حسابي الضماني

ويمكنك متابعة صرف المكرمة ورصدها على حسابك بكل سهولة حين صدور القرار الرسمي، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمي عبر الرابط التالي sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول في حسابك بالطريقة العادية.

في حالة واجهتك مشاكل في عملية تسجيل الدخول تواصل على رقم الضمان الموحد.

ثم انتقل إلى الأهلية.

ستجد كافة الدفعات، وآخر دفعة ظاهرة لك هي الأخيرة بالنزول.

معها حالة الأهلية والمبلغ الذي ستسقبله بحسابك.

رسائل تهنئة رمضان | أجمل رسائل التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان 2022