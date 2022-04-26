نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل طارئ وسريع 5000 ريال من منصة سلفة لتغطية مشتروات العيد وسداد الديون في المقال التالي

بقرب انتهاء الشهر المبارك وشراء احتياجات العيد والوفاء بمتطلبات الاسرة ومستلزمات العيد وتلبية رغبات الأولاد من شراء ملابس العيد الجديدة تتزايد الإنفاق ولا يكفي الراتب ونحتاج الى طلب تمويل سلفة عاجلة من منصة سلفة، وتمنح سلفة بحد اعلى مبلغ 5000 ريال كسلفة عاجلة وطارئة، وقد يلجا المواطنين لطلب سلفة عندما يتعثر بعض المواطنين عن سداد بعض مسؤولياته المالية أو مشتروات أو شراء بعض مستلزمات المنزل، وسوف أوضح شروط طلب سلفة وكيفية الحصول على سلفة وأهم ما يميز تمويل سلفة بالمقال بالتفصيل، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة حيث تقدم منصة سلفة تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب وبفترة سداد كبيرة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود استلام السلفة خلال ربع ساعة إذا تواجدت الشروط التي تطلبها المنصة. مزايا تمويل سلفة من منصة سلفة: تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يتطلب وجود كفيل للحصول على السلفة.

يتم سداد قيمة التمويل على فترات طويلة قد تصل إلى 6 شهور

بهامش ربح تنافسي بسيط.

يمكن ان يحصل المستفيد على تمويل سريع وفوري بعد سداد اقساط تمويله الاول ويجدد. شروط طلب تمويل سلفة من منصة سلفة: يشترط على طالب سلفة ان يكون سعودي الجنسية ومكتمل الأهلية

يكون عمر المتقدم بدءً من ١٨ عاما ولا يقل عن ذلك حتى ٦٠ عاما ولا يتجاوز ذلك

إمكانية الحصول على التمويل بدون تحويل راتب المتقدم.

يشترط أن لا يقل راتب عن ٤ آلاف ريال سعودي.

كما يشترط أن يكون قد تجاوز ثلاثة أشهر من فترة عمله في القطاع الحكومي، وإذا كان المتقدم موظف في القطاع الخاص يجب أن تتجاوز فترة عمله ٦ أشهر. كيفية الحصول على التمويل السريع من منصة سلفة: ادخل على رابط موقع منصة سلفة.

يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة طلب التمويل.

ثم تقوم بملء وإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم تقوم بالموافقة وقبول الشروط والضغط على استكمال التسجيل.

ثم يتم إرسال رسالة تأكيد رقم الجوال نقوم بعملية التأكيد.

ثم عليك باستكمال البيانات الشخصية ووضع رقم الحساب البنكي.

يقوم الشخص المستفيد بتحديد قيمة التمويل بحد أقصى 5 آلاف ريال

تحديد عدد أشهر السداد

أخيراً تقوم بالضغط على أيقونة طلب التمويل. عمر شويل - جدة تمويل طارئ وسريع 5000 ريال من منصة سلفة لتغطية مشتروات العيد وسداد الديون - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل طارئ وسريع 5000 ريال من منصة سلفة لتغطية مشتروات العيد وسداد الديون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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