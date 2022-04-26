نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز قياس يعلن عن موعد ظهور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية وطريقة إثبات الهوية الشخصية داخل الاختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام مركز قياس اليوم بالإعلان عن المواعيد الرسمية التي سيحصل فيها جميع طلاب الصف الثالث الثانوي على نتائج اختبار القدرات العامة الورقية لهذا العام الدراسي، لذلك وجب التنويه أنهم يجب أن يقوموا بالعمل على الآتي حتى يحصلوا على النتائج الخاصة بهم.

حرص مركز قياس على القيام بالإعلان عن عدة أشياء منه أساليب تأدية الاختبار والمواعيد الرسمية للاختبارات التي سيؤديها طلاب المرحلة الثانوية لكي يتأهلوا للذهاب إلى أحد الجامعات السعودية الحكومية منها أو الخاصة، لذلك سنحرص الآن على القيام بعرض مثل هذه القرارات الحديثة التي عادة ما يحرصون على القيام بذكرها بشكل تفصيلي بين الحين والآخر، فقط احرص على متابعة الأمر.

نتائج اختبار القدرات العامة الورقية

منذ دقائق قليلة حرصت قياس على تنويه أن الموعد المفروض رفع نتائج اختبار القدرات العامة الورقية لدى الطلاب الذين قاموا بالالتحاق إلى لجان هذا الاختبار سيتمكنون من الحصول على نتائج الاختبار الخاصة بهم في يوم 25/10/1443هـ لذلك يجب عليهم أن يستعدوا جيدًا لأن في شهر شوال عقب أكبر إجازة حصلوا عليها منذ أن بدأ هذا الفصل الدراسي سيواجهون الكثير من الأشياء التي يجب عليهم أن ينتبهوا لها جيدًا مثل نتائج الاختبارات المؤهلة للوصول إلى الجامعات، والدروس المتبقية لهم على الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراس الحالي.

الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة

يمكن لأي طالب الحصول على درجته بسهوله، وهذا عن طريق الذهاب إلى الموقع الرسمي لهيئة قياس، وبعد ذلك يحرص على تسجيل الدخول ومن ثم يذهب إلى خيار عرض نتائج القدرات ومن بعدها سيحصل على درجته بعد وضع رقم الجلوس والهوية الوطنية، وستظهر له نتائج الاختبارات الورقية.

طريقة الحضور داخل الاختبارات المحوسبة

حرص مركز قياس على القيام بوضع العديد من التسهيلات للطلاب الملتحقين أو المسجلين داخل الاختبارات المحوسبة حيث حرصت على القيام بالآتي:

إمكانية الحضور بالبطاقة الرقمية على كلا من أبشر وتوكلنا.

التسهيل السباق للقيام بإثبات حضور الطالب المسجل داخل لجان أو مقرات الاختبار.

لكن يجب أن يعرف الطلاب أن الهوية الرقمية لا تعتمد كإثبات أساسي إذا كانت الاختبارات ورقية.

اختبارات القدرات

حرص مركز قياس على القول أن الضمان الاجتماعي مشارك في إعفاء الطلاب المسجلين في اختبارات القدرات العامة لحوالي أربع مرات والاختبار التحصيلي لمدة مرتين فقط، وهذا جزء مميز من برنامج الضمان الاجتماعي الذي يساهم بشكل أساسي في رفعة الوطن ورفعة جميع الأشخاص المتواجدين بالمملكة.

طرق الدخول إلى اختبارات القدرات

توجد العديد من الطرق التي تستطيع من خلالها الدخول كإثبات هوية لجميع الطلاب بالمملكة العربية السعودية الخاضعين إلى الاختبارات الخاصة بالقدرات أو الاختبار التحصيلي، تعرف على هذه الوثائق:

لذلك على جميع الطلاب أن يقوموا بالاستعداد من أجل الحصول على معدلات مناسبة لكي يتأهلوا إلى المرحلة الجامعية بشكل ناجح، وهذا لكي يتمكنوا من الدخول إلى الجامعات التي تريدها دون أن تجد المعدل عائق لك.