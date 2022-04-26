القروض السكنية ليبيا وكيفية التسجيل وفقًا لتصريح رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة

القروض السكنية ليبيا ، منذ أن تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في القروض السكنية ليبيا، وهي من أكثر الأمور التي يبحث عنها الجميع على محركات البحث، حيث أعلنت الحكومة الليبية أنه قد تم توفير نظام القرض السكني، الذي يتيح لكافة المواطنين إمكانية الحصول على قرض لشراء وحدة سكنية، وبالطبع وفقًا للشروط المنصوص عليها، وذلك من خلال زيارة منصة قروض الإسكان الليبية، وحرصًا منا على توفير على كل ما تبحثون عنه، سيكون هو موضوع مقالنا اليوم، حيث سنوفر لكم خطوات التسجيل للحصول على القرض السكني في ليبيا بكل سهولة.

القروض السكنية ليبيا

أعلنت وزارة الإسكان الليبية عن إتاحة فرصة للمواطنين تمكنهم من شراء وحدة سكنية، وجاء هذا امتثالًا لتعليمات رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة تلك الفرصة هي نظام القرض السكني، الذي حددت بعض الشروط للحصول على القرض، مثل أنه يشترط أن يكون ليبي الجنسية الأصل والمنشأ، مقيم في ليبيا بشكل دائم، من فئة محدودة الدخل.

لأن الحكومة تهدف لمساعدة محدودي ومتوسطي الدخل، والارتقاء بمستوى المعيشة، بالإضافة لضرورة تقديم كل الأوراق الثبوتية التي تثبت هذا الأمر، لأن من يخالف شروط التقديم والتسجيل سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

خطوات التسجيل في القروض السكنية ليبيا

لم تسن وزارة الإسكان الليبية شروطًا تعسفية، هذا بالإضافة لتقديم خطوات بسيطة يمكن من خلالها التسجيل بكل سهولة، والتي تتمثل في زياره الموقع الرسمي لمبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي، والأسر المحتاجة وإتباع هذه الخطوات الآتية:-