لافروف: الحرب فى أوكرانيا ستنتهى فى هذه الحالة

جدة - نرمين السيد - ووفًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، عبر لافروف فى تصريحات تليفزيونية، مساء الاثنين، عن أمل روسيا بألا تسمح دول الغرب بإرسال قوات حلف شمال الأطلسى "الناتو" إلى أوكرانيا.

وتابع: "آمل حقًا، أنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال السماح بحرب عالمية ثالثة، إنهم فى هذا السياق يفكرون فى الاستفزازات المستمرة للرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى وفريقه، الذين يطالبون تقريبا بإدخال قوات الناتو لحماية الحكومة الأوكرانية".

وأردف: وزير خارجية روسيا: "الجميع يقول دائمًا إننا سنعطى الأسلحة - والتى، بالطبع، تصب الوقود على النار - يريدون إجبار الأوكرانيين على قتال روسيا بهذه الأسلحة حتى آخر جندى أوكرانى، لأجل أن يستمر هذا الصراع فترة أطول، لأجل أن تعانى منه روسيا أكثر فأكثر، كما يأملون".

وأكد لافروف أنه إذا كان هناك معاهدة سلام محتملة بين روسيا وأوكرانيا، فإن معاييرها يتحدد وفقًا الأوضاع فى ساحة الحرب، وأن العملية العسكرية الروسية ستنتهى بمعاهدة ستحددها الأعمال القتالية التى سيتم الاتفاق فيها على تلك المعاهدة وتطبيقها بشكل رسمى.