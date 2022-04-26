طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1443 من خلال الرابط الرسمي وأهم حالات وقف الضمان

الضمان الاجتماعي من أكثر الأحداث التي يهتم بها المواطنين في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم دعم للمواطنين الغير قادرين، وقامت الوزارة بالإعلان عن عدد من الشروط التي يجب أن تتحقق في الأفراد للحصول على الضمان الاجتماعي، وأن الضمان بصرف في بداية الشهور الهجرية حسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية، وان ويساعد الضمان الاجتماعي المواطنين على العيش حياة كريمة، وقد أعلنت الوزارة عن تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وأعلنت الوزارة عن توافر رابط يساعد المواطنين.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

تسعى وزارة الموارد البشرية السعودية بالتسجيل علي المواطنين فقامت بطرح روابط لعدد كبير من الخدمات ومن بينها التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث وجدت الوزارة التسجيل خلال الرابط للحد من التزاحم في أماكن التقديم، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في السنوات الأخيرة والتي ثبت علميا أنه ينتشر من الأشخاص المصابون في الأمم المزدحمة عن طريق التلامس والهواء.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

يسأل الكثير من المواطنين عن سبب تأخر صرف معاش الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، كما تساءلوا أيضا عن خطوات التسجيل

أن نقوم بالبحث عن الرابط الخاص بالضمان الاجتماعي، حيث يتوافر رابط الضمان على الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية.

نقوم بالضغط على الرابط لمى نبدأ خطوات التسجيل.

قم بكتابة البيانات التي تطلب منك على الموقع.

بعد الانتهاء من كتابة البيانات سوف يتم إرسال رسالة قم بالموافقة على الشروط.

بعد يوفون الموقع بطرح مجموعة من الأسئلة قم بالإجابة عليه ليتم التأكد من استحقاق الضمان الاجتماعي.

قم بتسجيل حسابك البنكي وتأكد من أن الحساب صحيح.

حالات وقف الضمان الاجتماعي المطور

يتم وقف الضمان في عدة حالات حسب ما تم الإعلان عنه من وزارة الموارد البشرية: