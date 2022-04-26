كيفية تقديم طلب مساعده من الديوان الملكي وموعد صرف المكرمة لشهر رمضان

الديوان الملكي السعودي هو أحد أنظمة المملكة العربية السعودية، وهو حلقة وصل وترابط بين الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وبين حكومة المملكة العربية السعودية، و قطاعاتها ومؤسساتها، ويعتبر الديوان الملكي هو المكتب التنفيذي لخادم الحرمين الشريفين، ويقوم الديوان الملكي بتقديم الكثير من المساعدات للمواطنين المحتاجين في المملكة العربية السعودية، والتي من ضمنها المكرمة الملكية وهو المبلغ الذي يتم صرفه كل شهر للمواطنين المتقدمين، وأيضًا يقوم بتقديم المساعدات المالية المختلفة للمحتاجين، أو تقديم أرضي أو شقق الأشخاص الذين لا يمتلكون أي وحدات سكنية، وليس لهم مأوى، وأيضًا مساعدة المواطنين في سداد القروض أو الديون التي عليهم لغيرهم، وتم الإعلان عن صرف بعض الإعانات والمبالغ المالية خلال شهر رمضان حتى يقوموا المواطنين بسداد احتياجاتهم، وشراء ما يرغبون أثناء شهر رمضان الكريم.

كيفية تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي

قام الديوان الملكي برعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز بعمل موقع الكتروني خاص باستلام طلبات المساعدات المالية أو أي مساعدات يرغب فيها المواطن من الديوان الملكي، وطريقة التسجيل هي:

الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات المساعدة من قبل الشعب السعودي.

ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك صفحة بها مجموعة من البيانات المطلوبة، قم بكتابة ما هو مطلوب منك، وتأكد من أن جميع البيانات كاملة وصحيحة.

قم بالضغط على إرسال، وانتظر قليلاً حتى يتم إرسال الطلب بنجاح.

موعد صرف المكرمة الملكية لشهر رمضان الكريم

المواطنين بالمملكة العربية السعودية كانوا ينتظرون مبلغ المكرمة الملكية، وكانوا يتوقعون أنه سيتم صرفها منذ بداية شهر رمضان، حتى يكونوا قادرين على شراء ما يريدون، ولكن لم يتم صرف المكرمة الملكية في أول الشهر، وكذلك معاش الضمان الاجتماعي المطور، فقد تم إنزال مبلغ الضمان الاجتماعي المطور ولكن لم يتم الصرف حتى الآن، أما مبلغ المكرمة الملكية من المتوقع إيداعه خلال الساعات القليلة القادمة، ثم بدء الصرف به، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف الضمان الاجتماعي والمكرمة الملكية خلال النصف الثاني من شهر رمضان، حتى يشتري المواطنين الذي يحتاجونه على عيد الفطر المبارك.