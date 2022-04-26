موعد صرف المكرمة الملكية hrsd.gov.sa وطرق التواصل بالديوان والمنصة الخاصة بهم

تقوم الدولة بالاعتناء بالأسر الفقيرة وذلك للوصول إلى معيشة أفضل، ولكن ليست الأسر الفقيرة فقط بل الآباء المصابة وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء الذين قاموا بتأدية الخدمة والذين تقاعدوا عند وصولهم لسن المعاش، فتعمل الدولة بتعويض تلك الأسر ولكن وفق معايير محددة ومطلوبة للحصول على صرف المكرمة الملكية، ومن المعروف أنها تنزل في منتصف شهر رمضان المبارك بعد نزول المعاش، فيجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى المنصة الخاصة بتلك الوزارة لكي يحصل على تلك المكرمة الملكية.

موعد صرف المكرمة الملكية والرابط الخاص بتلك المكرمة

المكرمة الملكية هي دعم مادي يقدم لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي حيث يتم أغطاؤه للذين تم قبولهم فقط، كما تعرف المكرمة الملكية في السنوات السابقة حيث تقوم بصرف الدفعة في منتصف شهر رمضان أو النصف الثاني لذلك الشهر، فلذلك يجب أن نتوقع أن تصرف هذه المنحة بالنصف الثاني من شهر رمضان وذلك بعد نزول المعاش بشكل مباشر، وذلك على حسب الشروط التي قامت وزارة الموارد البشرية وكذلك وزارة التنمية الاجتماعية بطرحها، كذلك يمكن للشخص أن يستعلم عن الموعد المحدد الخاص بصرف تلك المكرمة الملكية لتلك السنة عن طريق الموقع الرسمي الذي يتعلق بالوزارة وهو sbis.hrsd.gov.sa

طريقة التواصل بالديوان الملكي للحصول على المكرمة

يقوم الكثير من المواطنين السعوديين إلى اللجوء للمساعدة المالية لظروف المادية الخاصة بهم فيلجؤون إلى معرفة طريقة التواصل بالديوان الملكي، وذلك لمعرفة وإتباع الخطوات المطروحة من الموقع لكي يحصلوا على المساعدة وسنعرض هذه الخطوات: