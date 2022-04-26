كندا تتخذ إجراءات جديدة بخصوص قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وللمرة الأولى منذ بدء الجائحة، ألغت الحكومة الكندية، أمس الاثنين، بعض إجراءات بشأن السفر مع مواطنيها ممن يبحثون عن رحلات إلى الخارج.
ويتمثل تخفيف الإجراءات فى أن الأطفال الملقحين جزئيًا وغير الملقحين ممن تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا برفقة أحد الوالدين الملقحين بالكامل، لن يكونوا بحاجة إلى إكمال اختبار "كورونا" قبل دخول كندا، وهو ما سيدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة 12 صباحا بالتوقيت الشرقي.
وأعلنت السلطات الكندية الجمعة الماضية، أن اختبارات ما قبل الدخول البلاد، مطلوبة من المسافرين الذين تلقوا لقاح "كوفيد 19" جزئيًا أو غير الملقحين الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكبر والذين يحق لهم حاليا السفر إلى كندا.
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