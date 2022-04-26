نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في دعم برنامج ريف 1443 وشروط الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة reef.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في دعم ريف من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين حول المملكة من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الدعم من قبل دعم ريف، حيث يشمل العديد من البرامج المختلفة التي تُساهم في تطوير القطاع الزراعي ولكن لابد من توافر بعض الشروط والتي سنتطرق إليها خلال مقالنا هذا.

طريقة التسجيل في دعم ريف

يمكنك التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة عن طريق اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط منصة ريف الرسمي.

النقر على خانة أبدا بطلب الدعم ثم اكتب البيانات.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها بدقة.

وافق على كافة الشروط والأحكام ثم اضغط على التسجيل.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي لابد من توافرها والتي جاءت على النحو التالي:

يلزم أن يكون الشخص سعودي الجنسية.

ضرورة ألا يقل عمره عن ٢١ عام ولا يتجاوز دخله ٦٠٠٠ ريال سعودي.

يلزم ألا يكون عامل في أحد الوظائف سواء القطاع الخاص أو العام عند التقديم في الدعم.

لابد من إثبات أهلية الشخص المتقدم وضرورة أن يكون ممتهن بأحد المهن الزراعية.

ينبغي ألا يتجاوز استفادته من البرامج أكثر من ثلاث برامج فقط.

ينبغي تطبيق كافة الشروط سواء الفنية أو الصحية.

لابد من امتلاك حساب بنكي خاص به ولابد من أن يكون لديه حساب نشط.

ضرورة استكمال كافة البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في دعم ريف

لابد من تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة لكي تحصل على دعم ريف وجاءت الاوراق المطلوبة على النحو التالي:

لابد من تقديم شهادة التوثيق ووكالة رسمية غير منتهية المفعول.

ضرورة تقديم نسخة من رقم الحساب البنكي الآيبان.

الرقم الخاص بالتسجيل في المزرعه.

الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية

يمكنك الاستعلام عن دعم ريف بواسطة رقم الهوية وهي:

الذهاب مباشرة إلى رابط منصة ريف الإلكترونية.

النقل على خانة الخدمات ثم اضغط على خانة خدمة الاستعلام.

بعد ذلك اكتب البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

الضغط على بحث ثم انقر للتعرف على كافة التفاصيل.

بوابة ريف تسجيل دخول

يُمكنك تسجيل دخول عبر الرابط الرسمي عن طريق اتباع ما يلي:

الذهاب مباشرة إلى رابط دعم ريف.

النقر على خانة تسجيل الدخول ثم اكتب البيانات المطلوبة.

الضغط بعد ذلك على تسجيل الدخول.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل؟

وزارة البيئة والمياه الزراعية أعلنت عن المدة الخاصة بالحصول على دعم ريف بعد التسجيل ٦٠ يوم ولكن بعد قبول الطلب الخاص بالتقديم، ولكن هناك بعض حالات يستغرق عكس تلك المدة من أجل دراستها، والجدير بالذكر أنه ينزل كل أول شهر ميلادي ولكن يستمر حتى اليوم العاشر.

طرق التواصل مع خدمة العملاء ريف

لكي تتمكن من التواصل مع دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية، لذا اتصل على رقم ١٩٩٣٠ في المواعيد الخاصة بالعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة مساء.

رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة reef.gov.sa

لكي تتمكن من التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية عن طريق الرابط الرسمي الخاص بالتسجيل واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول لكي تتمكن من الاستفادة بشكل أكبر من جميع الخدمات التي تُقدمها منصة ريف الإلكترونية.