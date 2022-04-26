نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1443 ومتى بداية الدوام بعد العيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الموارد قد حددت ميعاد الإجازة لعيد الفطر بالقطاعات الحكومية وفقاً للمنصوص عليه بقانون العمل بالمملكة، والذي يرتبط بمواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بها، ولذلك بدأوا في التساؤل عن ميعاد الإجازة منذ فترة، ومن خلال مقالنا هذا سنوضح لكم الإجابة عن كافة التساؤلات التي تدور ببالك حول موعد إجازة عيد الفطر ١٤٤٣ للقطاع الحكومي.

إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي 1443

إن إجازة عيد الفطر الخاصة بالقطاع الحكومي ستبدأ الخميس 27 رمضان الموافق 28 أبريل، وهذه الإجازة ستكون مستمرة عشرة أيام، وذلك لأنها تنتهي ثمانية مايو السابع من شوال، وبإمكانهم أن يستمتعوا بإجازتهم خلال هذه الفترة متكاملة ومستمرة أي دون انقطاع، وفقاً للمحدد من وزارة الموارد بالسعودية.

ميعاد بداية الدوام بعد انتهاء إجازة العيد

إن ابتداء الدوام يكون بعد أن تنتهي إجازة العيد بالقطاعات الحكومية ومؤسساتها ومنشآتها المختلفز فيبدأ الأحد سبعة شوال الموافق ثمانية من شهر مايو، ويعودون للدوام الرسمي الخاص بهم الذي كان قبل دوام رمضان، فالمواعيد هذه كانت خاصة بالدوام خلال الشهر الفضيل ولم يعد يعمل بها من بعد ذلك، ويستأنف العمل بالدوام الكامل الذي يبدأ من الثامنة إلا ربع في الصباح وينتهي مع الثانية والنصف مساءً تقريباً.

عطلة العيد بالمملكة السعودية

إن العطلة الخاصة بعيد الفطر يحصل عليها كافة العاملين بجميع القطاعات داخل السعودية وفقاً للوائح التنفيذية والنظامية لبرامج الخدمة المدنية في السعودية، وهذه الإجازة تكون مدفوعة الأجر لا ينتقص من أجر العاملين شيء، وتكون دون استقطاع، وللقطاعات العامة والخاصة، ولكن ما يفرق بين إجازة القطاع العام والخاص هي أن إجازة القطاعات الحكومية تكن أكثر من الإجازات بالقطاعات الخاصة.

على سبيل المثال إجازة القطاعات العامة بالمملكة السعودية عبارة عن عشرة أيام تبدأ 27 رمضان الموافق 28 أبريل وتنتهي ثمانية مايو وسبعة شوال، أما القطاع الخاص إجازاتهم تبدأ 30 رمضان، وتنتهي ثلاثة مايو أي أن مدة إجازاتهم هي عبارة عن أربعة أيام فقط.

موعد إجازة العيد

إن إجازة عيد الفطر بالمملكة السعودية من المفترض أن تكون اثنين من شهر مايو، وهذا طبقاً للحسابات الفلكية، أما الرؤية الشرعية للهلال والتي يؤخذ بها بالمملكة السعودية ستكون يوم 30 أبريل الموافق 29 رمضان، فإن كان الهلال واضحاً سيتم إعلان عيد الفطر الأحد واحد من شهر مايو، أما إن كانت غير واضحة فإذاً العيد سيكون الثاني من شهر مايو.