إصدار فاتورة سداد وزارة العدل إلكترونيًا دون زيارة محكمة التنفيذ من أبرز الأمور التي يبحث عنها الكثيرين ضد من صدرهم في حقهم أحكام تنفيذية من محكمة التنفيذ ويرغبون في التعرف على طريقة تسديد فاتورة وزارة العدل إلكترونيًا حسب ما يناسب المواطن من وسائل الدفع فقد تم إصدار تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين في إطار خطط التحول الرقمي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

إصدار فاتورة سداد وزارة العدل إلكترونيًا

خدمة الحصول على رقم فاتورة سداد الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة العدل من خلال بوابة ناجز للمواطنين. حيث تتيح الخدمة للمستفيدين الذين صدر في حقهم أحكام بالتنفيذ من إصدار فاتورة لسداد القيمة المستحقة لصالح وزارة العدل المصدرة لقرار التنفيذ من خلال أبرز الوسائل الإلكترونية للدفع ويمكن الإصدار بالخطوات الآتية:

طريقة استخراج رقم فاتورة سداد وزارة العدل

الولوج عبر رابط منصة ناجز وزارة العدل.

انقر على الدخول ثم التسجيل من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بكتابة اسمك وكلمة المرور بنظام أبشر الرقمي.

ثم كتابة الكود المرئي وتسجيل الدخول واختر خدمات التنفيذ من الخدمات المتاحة لك.

استعرض الطلبات ثم اختر الطلبات المقدمة ضدي.

النقر على أيقونة العرض حتى تحصل على فاتورة السداد.

الدخول للقرارات واختر علامة البلس + لاستعراض كل الفاتورة ويظهر لك كل المعلومات المتعلقة بفاتورة السداد وفيها رقم الفاتورة.

في حالة عدم وجود الفاتورة اختر طلب إجراء الدائرة وحدد الطلب ” طلب إصدار فاتورة سداد “، وحدد السبب وهو أنه لم يتم إصدار فاتورة السداد والنقر على الإرسال.

شروط إصدار فاتورة سداد محكمة التنفيذ

بينت وزارة العدل بأنه يمكن لأي فرد صدر بحقة قرار تنفيذي الحصول على فاتورة السداد من خلال الموقع الإلكتروني بشروط:

يكون تم إصدار قرار 24 في حقه.

بألا يكون هناك طلب على نفس الخدمة المقدمة مسبقًا.

كيفية الاستعلام عن فاتورة سداد محكمة التنفيذ

الدخول للموقع الإلكتروني للمصرف الذي تتعامل معه.

اختر خدمة المدفوعات واختر الجهات الحكومية.

ثم اختر خدمة التنفيذ القضائي وأدخل رقم الفاتورة التي تريد أن تستعلم عنها .

حدد الفاتورة التي يرغب المُنفذ ضده بحكم الاستعلام عنها.

خطوات سداد الفواتير المضافة في فرجت

يمكن سداد الفواتير المضافة في فرجت من خلال الآتي: