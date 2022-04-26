منصة أبشر تنشر عن كيفية تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية

منصة أبشر الإلكترونية توضح تعلن بشأن المدة المحددة يتم استرداد المبلغ إذا كان في حالة لم تتم المبايعة، وهذه “مبايعة المركبة” وأضاف إلى ذلك أن سوف تن إعادة المبلغ لحساب المشتري من يوم يوم حتى خمسة أيام وهذا عمل كحد أقصى، وقد أكدت منصة أبشر عن الإجراء لكي يتم حذف اسم عاملة منزلية إذا كانت تريد تأشيرة ذهاب وعودة منتهية، ولذلك تم التأكيد على أن هذا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية بالمملكة، وبناءا على ذلك سوف يتم رفع طلب “خدماتي” حيث ان يمكن للمستفيد اختيار خدمات الجوازات، لكي يتم التواصل مباشرة، ولذلك سوف نوضح لكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني خطوات تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور داخل السعودية.

وقد تجد الإشارة إلى أن يريد إصدار أقامه لزوجتي وبنتي وسددت كافة الرسوم، بناءا على ذلك أعلنت منصة أبشر الإلكترونية علي أن يمكن للمستفيد أتباع كافة الخطوات اللازمة وهي :

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. ثم بعد ذلك الضغط على كلمة “خدماتي “ يجب بعد ذلك النقر على أيقونة “الجوازات”. ثم يجب بعد ذلك خدمة تواصل لكي يتم إرسال الطلب مباشرة.

خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور:

أعلنت منصة أبشر الإلكترونية علي موقع تويتر عن كيفية تنفيذ خدمة الكفالة الإلكترونية للمرور داخل السعودية وأضاف إلى ذلك أن هذه الخدمة تمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونياً وهذا دون الحاجة للذهاب إلى زيارة القطاع علي الإطلاق.

منصة أبشر تنشر عن كيفية تنفيذ الخدمة:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية. ثم بعد ذلك اختيار خدماتي . يجب على المستفيد الضغط على الخدمات العامة. يجب بعد ذلك اختيار خدمة الكفالة الإلكترونية.

الإستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية وهذا لجميع السيارات والمركبات التي يمتلكها المواطنين السعوديين، وأضاف إلى ذلك المخالفات المرورية الواقعة على أي أفراد العائلة، أو من تحت كفالتهم.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية: