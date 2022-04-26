نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توكلنا تسجيل دخول الموقع الرسمي وطريقة تسجيل حساب جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أصبح تطبيق توكلنا يضم كم هائل من الخدمات الإلكترونية، ازداد البحث حول توكلنا تسجيل دخول، وطريقة التسجيل في توكلنا حساب جديد، وذلك من خلال الموقع الرسمي، أو من خلال تثبيت تطبيق توكلنا على الجوال؛ حيث أطلقت سدايا “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تطبيق توكلنا بهدف تسهيل حصول كل مواطن سعودي وغير سعودي يعيش على الأراضي السعودية على الخدمات المختلفة، التي منها نتائج قياس، واستعراض المحفظة الرقمية، فضلًا عن استعراض الحالة الصحية، الأمر الذي ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير، لذلك نقدم لكم متابعي موقع ثقفني طريقة تسجيل توكلنا.

توكلنا تسجيل دخول

يتطلب توكلنا تسجيل دخول وجود حساب مسبق، بمعنى أن المستخدم تمكن من التسجيل في تطبيق توكلنا من قبل، ثم اتباع الخطوات الآتية:

انتقل إلى موقع توكلنا الرسمي. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول باللون الأحمر. اكتب رقم الهوية الوطنية أو هوية مقيم. اكتب كلمة المرور ثم اضغط على زر تذكرني. اضغط على عبارة التأكيد البشري أنا لست روبوت. اضغط أخيرًا على تسجيل الدخول.

التسجيل في توكلنا

منذ إطلاق التطبيق وقد أتاح توكلنا تسجيل دخول لكل فرد يعيش داخل السعودية، سواء كان مواطن أو مقيم، بغض النظر عن العمر متاح التسجيل بحساب مستقل لرب الأسرة والتابع والمستقل، ليس هذا فحسب بل إن الأطفال أقل من 15 عام متاح لهم التسجيل في توكلنا بحساب مستقل، كذلك من ليس لديه بطاقة هوية، ولكن في هذه الحالة يتوجب عليه تعريف رقمه في سجل الأسرة في أبشر، وكذلك رقم الجوال، كما أن الأفراد الصادر بشأنهم حكم إيقاف خدمات يمكنهم التسجيل في توكلنا.

توكلنا تسجيل جديد

كما سبق وأشرنا يستطيع كل الأفراد تسجيل دخول توكلنا جديد لمن لديه حساب في أبشر، كما هو في الطريقة التالية:

انتقل إلى رابط موقع توكلنا الرسمي. اضغط على أيقونة تسجيل الدخول أعلى الصفحة الرئيسية، ثم اختر تسجيل جديد. اختر مواطن/مقيم، ثم اكتب رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد. وافق على شروط الاستخدام والخصوصية. اضغط على عبارة أنا لست روبوت، ثم اضغط على تسجيل توكلنا.

ولكن في حالة كان المسجل زائر أو خليجي تكمن خطوات توكلنا تسجيل جديد في الآتي:

حدد نوع الهوية جواز السفر أم مجلس التعاون الخليجي. تم اكتب رقم جواز السفر أو الهوية. اختر الجنسية ثم تاريخ الميلاد، ثم اكتب رقم الجوال. وافق على سياسة الاستخدام ثم اضغط على التسجيل في توكلنا.

وبهذا تكون انتهت خطوات توكلنا تسجيل دخول جديد لكل مواطن يرغب في الاستفادة بخدمات تطبيق توكلنا.