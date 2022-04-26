كيفية طلب مساعدة مالية وعينية من الأمير عبد العزيز بن فهد الشروط وطرق التواصل

مع اقتراب عيد الفطر المبارك تتزايد طلبات المساعدة ومنها طلب مساعدة مالية وعينية من الامير عبد العزيز بن فهد، ونوضح شروط الحصول على المساعدات من الامير وكيفية تقديم طلب المساعدة وكذلك نوضح طرق التواصل مع الامير عبد العزيز بن فهد، حيث يرغب العديد من المواطنين في السعودية بمعرفة طريقة “التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد”، ويقدم الأمير عبد العزيز بن فهد الكثير من المساعدات والخدمات وكافة وسائل الدعم الممكنة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الدخل المنخفض و الأشد احتياجا، وذلك لأن الأمير عبد العزيز بن فهد يساهم بشكل قوي في مجال العمل الخيري، والعمل على توفير مساعدات لأبناء المملكة السعودية، لذا فقد أتاح أمامهم الكثير من طرق التواصل معه بشكل إلكتروني، وذلك مع تقديم كل الطلبات والاستفسارات عبر المنصة الرسمية التي تتبع المؤسسة الخيرية التي يقوم بالإشراف عليها وتمويلها كما أن التواصل متاح عن طريق الهاتف، وفيما يلي الأرقام المتاحة كي يتم الاتصال من خلالها مع بيان بأهم الخطوات التي يتم من خلالها التقدم بالطلب إلكترونيًا، ويقدم الأمير مساعدات مالية تساعدهم في شراء احتياجاتهم الشخصية وسد الدين عن الغارمين السجناء وفك الكرب عنهم وتقديم العلاج للأسر التي تعاني من أمراض خطيرة.

شروط طلب مساعدات مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية ولا يحمل اي جنسية أخرى.

يكون ضمن الفئات المستفيدة من المساعدات وهي تتمثل في (محدودي الدخل أو يعاني من ضائقة مالية أو من أصحاب الأمراض المزمنة).

كما يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حالتة الاقتصادية.

كيفية التقديم لطلب مساعدة مالية من الاميرعبد العزيز بن فهد:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني للأمير عبدالعزيز بن فهد.

ثم تقوم بإنشاء لحساب خاص على تلك المنصة.

ثم تقوم بالنقرعلى القائمة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم تقوم بملء وكتابة البيانات الخاصة بالمساعدات المالية، ثم تقوم باختيار تقديم طلب المساعدة.

ثم تقوم بمراجعة مختلف البيانات والتاكد من صحتها مع توضيح الحالة الاجتماعية والدخل الشهري، ثم قم بشرح الحالة الاقتصادية التي تعاني منها و تحديد طلب المساعدة التي تريد الحصول عليه من المؤسسة.

ثم تقوم بإرسال الطلب بعد شرح أسبابه وإرفاق أهم المستندات المطلوبة.

ننتظر وسوف يتم النظر فى الطلب وخلال فترة قصيرة سيتم التواصل مع صاحب الطلب.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد:

نظراً إلى تساؤل العديد من الأشخاص المستفيدين من المؤسسة حول كيفية التواصل للحصول على المساعدات بدون أي مشاكل، قام الأمير عبد العزيز بتوضيح من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن طرق التواصل مع المؤسسة للتمكن من الحصول على المساعدات، علماً بأن التواصل من خلال تلك الأرقام الهاتفية يوصل رسالتك سريعا للأمير وهو ما يحقق السرعة في التلبية للمطال أو تلبية الاحتياجات التي يرغب فيها أي مواطن كل شخص وفق حاجته.