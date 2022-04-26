نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج وظائف ديوان المظالم 1443 أسماء المقبولين في ديوان المظالم bog.gov.sa عبر جدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج وظائف ديوان المظالم 1443 من أهم الروابط التي يجري عليها بحث مكثف الآن، بعد أن أعلن ديوان المظالم توظيف عن أسماء المرشحين في وظائف ديوان المظالم 1443، فقد أعلن الديوان عن أسماء 769 مرشح ومرشحة لشغل عدد من الوظائف بالديوان، عدد 78 وظيفة إدارية عن طريق التعاقد، وذلك عبر منظومة التوظيف الإلكترونية جدارة، ويدعو ديوان المظالم المرشحين والمرشحات الذين تم قبولهم مبدئياً، لتجهيز جميع المستندات المطلوبة والاستعداد لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين 08\10\1443 وحتى يوم الإثنين الموافق 15\10\1443.

كما سيتم إجراء المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات بمقر الديوان الرئيسي بمدينة الرياض، وقد تم اختيار المرشحين بناءً على الشروط المطلوبة والموضوعة لهذه الوظائف، ووجب التنويه هنا أن هذا الترشيح هو ترشيح مبدئي وليس نهائي، ويجب استكمال الإجراءات وذلك بتخطي المقابلة الشخصية ومطابقة المستندات، وتقوم اللجنة المسؤولة عن الاختيار وفرز الملفات بمطابقة المستندات والبيانات في استمارة التقديم الإلكترونية بأصول المستندات على الطبيعة.

رابط نتائج وظائف ديوان المظالم 1443

#ديوان_المظالم يدعو المرشحين للمقابلة الشخصية للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة التوظيف جدارة + خلال الفترة من تاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٥ / ٩/ ١٤٤٣هـhttps://t.co/5irXodqXRv pic.twitter.com/X7nqpbl3Mh — ديوان المظالم (@saudibogrv) #ديوان_المظالم يدعو المرشحين للمقابلة الشخصية للوظائف التي تم التقديم عليها عبر منظومة التوظيف جدارة + خلال الفترة من تاريخ ٢/ ٩/ ١٤٤٣هـ وحتى تاريخ ٥ / ٩/ ١٤٤٣هـhttps://t.co/5irXodqXRv pic.twitter.com/X7nqpbl3Mh — ديوان المظالم (@saudibogrv) April 25, 2022

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين في وظائف ديوان المظالم إلكترونياً. عن طريق الدخول إلى رابط ديوان المظالم الإلكتروني bog.gov.sa. والاطلاع على أسماء المقبولين في وظائف ديوان المظالم 1443. كما يجب الحضور إلى مقر الديوان الرئيسي بالرياض في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات. ومن يتخلف عن الحضور يعد متنازل عن حقه في الترشح ولا يحق له الرجوع على الجهات المختصة في شيء.

أسماء المقبولين في ديوان المظالم 1443

ازداد البحث من قبل المتقدمين على وظائف ديوان المظالم عن أسماء المرشحين للاطلاع عليها. وقد قام ديوان المظالم بوضع جدول بالأسماء من خلال رابط الديوان المذكور في هذا المقال. لذلك كل ما عليك فعله هو الدخول على الرابط والبحث في الأسماء الموجودة.

ديوان المظالم توظيف 1443

هناك بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند حضور المقابلة الشخصية نذكرها لكم فيما يلي:-