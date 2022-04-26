نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات فتح حساب شخصي أونلاين فى البنك السعودي للإستثمار ومزاياه المختلفة في المقال التالي

يقدم البنك السعودي للاستثمار مزايا عديدة لعملائه وقد بلغ حجم رأس المال المتداول إلى 70 مليار ريال سعودي، ونوضح من خلال مقالنا كيفية فتح حساب للعملاء بالبنك السعودي للاستثمار اون لاين وكذلك نوضح اهم مزايا فتح حساب بالبنك السعودي للاستثمار، فقد تاسيس البنك عام 1976 بمرسوم ملكي فذ ذلك الوقت كشركة مساهمة سعودية في مدينة الرياض، ثم توالت الفروع تباعاً فهو من أوائل المصارف الحكومية التي تم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية تحت إشراف صندوق الأستثمار السعودي، ومن أهم الخدمات المعلن عنها من قبل البنك السعودي للأستثمار (saib bank) هي الخدمات البنكية الشخصية ومجموعة الخزينة والأستثمار والخدمات البنكية للشركات والمنشأت الصغيرة والمتوسطة. اهم مزايا فتح حساب بالبنك السعودي للاستثمار: ومن أهم هذه المزايا أنه يقدم العديد من الخدمات السريعة ومن ضمن هذه الخدمة تنفيذ كافة الخدمات المصرفية بكل سهولة لحاملي البطاقة غلى وجه السرعة دون الحاجة إلى إدخال البطاقة داخل الجهاز.

ونذكر من خلال هذا المقال أنواع بطاقات المدى الذي يمكن الاستفادة منها وهي: (بطاقة مدى الذهبية – بطاقة مدى الفضية – بطاقة مدى إنفينيت). كيفية فتح حساب البنك السعودي للاستثمار: أولاً في حالة رغبة المتقدم بتفح حساب الأصالة الجاري فمن الضروري توافر بعض الشروط ومن أهمها أن يكون لدى العميل عملات رئيسية وعملة الريال بالإضافة إلى إنها تتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

ومن ضمن مميزاته إنه يمكن العميل من سحب الشيكات وإيداعها

بالإضافة إلى إمكانية توفير وإتمام الحوالات والسحب النقدي السريع في الحسابات.

يقدم البنك أيضاً بجانب المميزات التي يتم الحصول عليه بمجرد فتح الحساب دفتر شيكات للعميل يتم استخدامه مجاناً، وذلك بجانب بطاقة مدى الصراف الآلي.

ويستطيع العميل من خلال هذا الحساب تسديد الفواتير من خلال خدمة السداد وكذلك إتمام الحوالات الدولية والمحلية. كيفية فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار اون لاين: ادخل على رابط الموقع الرسمي لبنك السعودي للأستثمار.

ثم تقوم بتسجيل رقم الهاتف الخاص بالعميل.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة طلبات.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الطلبات من أجل فتح حساب استثماري.

انتظر وسوف يتم إرسال رمز التفعيل على رقم الهاتف الذي قد تم التسجيل به من قبل.

ضرورة إدخال وكتابة كافة البيانات بشكل صحيح والتأكد من صحتها وتشمل هذه البيانات (رقم الهوية ومدة صلاحيتها وتاريخ الميلاد وعنوان السكن والعمل).

ثم يقوم مركز خدمة العملاء بفحص الطلب والتاكد من صحة البيانات في فترة لا تزيد عن يومين.

وبمجرد أن تقوم الإدارة بإرسال رد يقوم العميل بالذهاب إلى أقرب فرع له لاستكمال الإجراءات. أهم فروع البنك السعودي للاستثمار: فرع البديعه ويوجد بالرياض.

فرع البوادي ويوجد في منطقة جدة .

فرع مكة المكرمة ويوجد في منطقة مكة المكرمة.

فرع الريان ويوجد في الرياض.

فرع العقيق ويوجد في الرياض.

فرع أحد ويوجد في منطقة الدمام.

فرع السويدي ويوجد في الرياض.

فرع القطيف ويوجد في القطيف. عمر شويل - جدة خطوات فتح حساب شخصي أونلاين فى البنك السعودي للإستثمار ومزاياه المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات فتح حساب شخصي أونلاين فى البنك السعودي للإستثمار ومزاياه المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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