روسيا: سنعامل الولايات المتحدة بالمثل إن لم توفر شروط العمل لبعثاتنا

جدة - نرمين السيد - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى يفغينى إيفانوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه قيودا على عمل بعثاتها فى روسيا إن لم توفر شروط العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية الروسية لديها.





ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن إيفانوف خلال مؤتمر صحفى انه "إذا لم يتم تهيئة الظروف الطبيعية لعمل البعثات الروسية فى الولايات المتحدة، فلن تتمكن البعثات الخارجية الأمريكية من العمل هنا بشكل طبيعى".

وردا على سؤال حول تجميد حسابات البعثات الدبلوماسية الروسية فى الولايات المتحدة، أوضح إيفانوف أن موسكو وواشنطن يتواصلان لحل هذه المسألة، مشيرا إلى أن:"الأمريكيين قالوا إن هذه الخطوة (تجميد الحسابات) ليست مبادرة حكومية، بل هى مبادرة من المصرف نفسه، لذا سيقدمون مخططا يتمثل باقتراح بنك آخر لن يغلق هذه الحسابات"، وقال: "لنرى إلى أين نصل، وكيف سيفون بوعودهم".