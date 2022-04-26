إلهام شاهين: أفضح أفكار المتطرفين في "بطلوع الروح"

تشارك الفنانة المصرية إلهام شاهين في دراما رمضان هذا العام، بعمل مختلف في مسلسل "بطلوع الروح" الذي تقدم فيه شخصية "زعيمة" في تنظيم داعش الإرهابي.

وتعليقا على دورها الصعب، قالت إلهام شاهين، في حديث لموقع "دوت الخليج"، إن "أكثر ما جذبها لشخصية (أم جهاد) هو عدم تقديمها من قبل في أي عمل فني".

وأضافت: "أبحث دائما عن الاختلاف وهذا دور جديد ولن يتكرر، فأنا أنجذب للأعمال المميزة والفريدة، إلى جانب أنه مستوحى من أحداث حقيقية".

وتابعت: "ردود الأفعال حول العمل والأبطال كانت رائعة، سواء كانت متعلقة بالصورة أو الموسيقى أو الملابس والديكور، كل شيء تم تنفيذه بأفضل شكل، وحتى الأدوار الصغيرة التي قدمها ممثلون من جنسيات مختلفة، فقد كانوا رائعين".

وأكدت الفنانة التي يعتبر فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981 الانطلاقة الحقيقية لها في عالم السينما: "عدد كبير من المتطرفين كانوا متعجبين من كوني ضد فكرهم المتطرف وأقدم بالوقت نفسه دور واحدة منهم، لكنني سأقوم بفضح أفكارهم، لأنهم يعلمون جيدا تأثير الفن القوي على الناس".

شخصية "أم جهاد"

وعن شخصية أم جهاد التي تقدمها، قالت: "سيدة غير صادقة ويتم تمويلها من الخارج، وقد أبرزنا هذه النقطة منذ أول ظهور لها مع زوجها الشيخ نصار، مما يوضح أن ما تقوم به مجرد مصلحة مادية، وأنها تمثل حتى على زوجها الحب والغرام، وبمجرد موته ستفكر في الزواج من غيره".

وتابعت شاهين لموقع "دوت الخليج": "جمعنا كما كبيرا من الفيديوهات لداعش، لمعرفة طريقة كلامهم وعاداتهم وتصرفاتهم وكل شيء عنهم، لكي يتم تنفيذ العمل بشكل مثالي".

أبرز الصعوبات

وحول الصعوبات التي واجهتهم، أوضحت: "مشاهد العنف صعبة، وقد قدمت الكثير منها في المسلسل، بجانب المشاهد التي أحكي فيها عن رفض الوطن والفن، والتي تعتبر مشاهد قاسية على قلبي ولساني. حقيقة كل ما قدمته على لسان أم جهاد أنا ضده تماما، ولكني قدمته كما يجب أن يكون".

ووجهت الفنانة المصرية رسالة للمخرجة كاملة أبو ذكري، قائلة: "العمل معها ممتع للغاية، أشعر بالسعادة وأنا معها وأن العمل في أيد أمينة. أقدم معها دائما كل ما هو مختلف، حيث تختارني للأدوار الجديدة وغير المكررة، وتقوم بخلق تفاصيل مختلفة وبديعة للشخصية".

"أثق في نفسي"

وأردفت: "أرى أنني ضيفة في هذا العمل تقدم دورا من الأدوار المهمة. فلا يوجد دور صغير وآخر كبير، هناك ممثل صغير وكبير، الأخير هو من يضيف للدور ويعطي له القيمة الأكبر مهما كان حجمه، وأنا لدي ثقة كبيرة في نفسي كممثلة".

وعن تدخلها في السيناريو، ردت شاهين: "نقوم بعمل جلسات مع المؤلف والمخرج والمسؤولين عن العمل، وكل منا يقدم آراءه، وبناء عليها من الممكن أن يستفيد الكاتب مما نقدمه من فكر جديد ومختلف، لكن من المستحيل أن أشترط أي شيء في السيناريو".

كما وجهت شاهين رسالة لعدد من أبطال العمل، قائلة: "منة شلبي أنا سعيدة بها للغاية لأنها صادقة ودؤوبة في عملها، ونضجت بشكل مثالي وقامت بالدور باحترافية عظيمة، وكذلك الفنان أحمد السعدني الذي يعتبر أداؤه فوق الممتاز ووالده رفيق دربي، ومحمد حاتم (صاروخ التمثيل القادم) الذي يعد من الشباب أصحاب الصدق والتلقائية".

الإيقاع المشدود

وكشفت الفنانة الحائزة على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "خلطة فوزية"، عن رأيها في المسلسلات المكونة من 10 أو 15 حلقة. وقالت: "أفضلها أكثر من المسلسلات ذات الـ30 حلقة، لأنه مهما بلغت أهمية العمل، فهناك حلقات سيكون فيها الإيقاع ممل وبطيء".

واستطردت: "كلما كان الإيقاع مشدودا والأحداث متلاحقة، كلما أحب الجمهور العمل وارتبط به".

يذكر أن مسلسل "بطلوع الروح" من بطولة منة شلبي وأحمد السعدني ومحمد حاتم ودياموند بو عبود وعادل كرم وعدد من النجوم، وتأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.