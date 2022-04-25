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عمر شويل - جدة كيف استفيد من منصة إحسان كمستفيد لتسديد الديون و التسجيل في منصة إحسان كمحتاج في المملكة العربية السعودية. تعتبر منصة احسان الخيرية أحد المنصات التي تقوم بمساعدة المعسرين عن دفع الديون أو مساعدة المساجين والمرضى وغيرهم. ويتساءل الكثيرون عن خطوات التسجيل في منصة احسان وما هي شروط التسجيل كمستفيد في المنصة. ولذلك سنقوم بتقديم كيفية الاستفادة من جمعية إحسان الخيرية للمحتاج و كيفية التبرع في المنصة.

شروط التسجيل في منصة إحسان

تعتبر منصة أحسان الخير من أهم البرامج التي تقوم بتوفير الدعم المادي والمعني لتلك الفئات التي تواجه العديد من الصعاب في الحياة اليومية. وتهدف تلك المنصة بتقديم يد العون والمساعدة للعديد من فئات الشعب، سواء المساجين أو المساكين أو المرضى والعاجزين عن سداد ديونهم والمهددين بالسجن، والراغبين في الإقلاع عن الإدمان.

وهناك بعض الشروط للتسجيل في إحسان الخيرية، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون الشخص المستفيد من دعم المنصة من المملكة.

لا يحق للأجانب التسجيل والحصول على الدعم.

إن كان الشخص الراغب في التسجيل سعودي ولكن غير مقيم بالسعودية، فيلزم أن يكون ممتلكاً لاحد الأرقام السعودية ليتمكن من إتمام عملية التسجيل.

يلزم وجود بريد إلكتروني لتتمكن من التسجيل.

فهذه هي الشروط اللازمة للإجابة عن سؤال شروط التسجيل في احسان كمستفيد.

كيف استفيد من منصة إحسان كمستفيد

يتم الحصول على معونات الدعم من المنصة عن طريق الذهاب إلى موقع المنصة والتسجيل بها بعد التأكد من توافر الشروط الخاصة بالتسجيل في الأشخاص الراغبين في تسجيل أنفسهم في المنصة.

أما عن الأشخاص الراغبين في المشاركة في هذا العمل الخيري والتبرع لهؤلاء المحتاجين فيمكنهم أيضا التسجل في منصة احسان من أجل إعطاء التبرعات الخاصة بهم بصورة سهلة. ويمكن تنفيذ لك من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

بعد التعرف على كيف استفيد من منصة إحسان كمستفيد ، نأتي لخطوات تسجيل في منصة احسان كمستفيد والحصول على الدعم من منصة احسان.

أولاً قم بالذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص منصة إحسان.

انقر فوق “إنشاء حساب جديد”.

أدخل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الجوال الخاص بك.

اضغط فوق ” أنا لست برنامج روبوت”.

ثم انقر على “إنشاء حساب”.

بذلك تكون قد تمكنت من الحصول على حساب في منصة إحسان الخيرية كمتبرع.

أما عن التسجيل في منصة احسان كمستفيد فإنه لا يتم التسجيل في منصة إحسان إلكترونياً. يلزم على الراغب للتسجيل في منصة احسان كمستفيد من الذهاب إلى أي جمعية خيرية تابعة للمنطقة التي يعيش بها، والتقديم من خلال تلك الجمعية حيث يتم أخذ جميع البيانات التي تتعلق بالشخص المستفيد من الاسم ورقم الجوال ورقم الهوية والحالة التي يريد التسجيل في منصة إحسان كمستفيد بسببها.

طريقة التبرع في منصة إحسان من الهاتف

بعد التعرف على إجابة كيف اسجل في منصة إحسان ، بعدها نريد معرفة كيفية التبرع في منصة إحسان لأجل مساعدة المحتاجين أو للعمل في البرامج الداعمة للفئات المستهدفة من منصة إحسان.

يقوم المتبرع الدخول على منصة احسان.

إن كان يمتلك حساب على منصة احسان فليقم بتسجل دخوله على المنصة.

يقوم البحث على الحالات التي يريد التبرع للمستفيدين سواء تبرع بسداد الديون أو من باب المساعدات المالية بالتبرع لفك كرب سجين مديون. أو دفع أجر عملية جراحية لمريض.

قم بتحديد الحالة التي تريد التبرع إليها.

حدد قيمة المبلغ بالريال السعودي وأدخل جميع البيانات.