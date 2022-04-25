متى اقدر اقسط من stc وما البرامج المتاحة 2022

متى اقدر اقسط من stc وذلك في ظل وضع مجموعة من الشروط لاستحقاق تقسيط جوالات في المملكة العربية السعودية من جميع الجهات، وذلك للاحتفاظ بالحق القانوني للشركات ومنافذ بيع الجوالات المختلفة، وضع أطلق عملاء شركة الاتصالات السعودية سؤال كيف اعرف اني استحق جوال من stc السعودية لذا ننصح العملاء بعد تفعيل شريحة الاتصال وسداد الدورات الفوترية السابقة بالمبادرة في معرفة شروط استحقاق جوال تقسيط من الاتصالات السعودية.

متى اقدر اقسط من stc

هناك العديد من الشروط العامة التي وفرتها شركة الاتصالات السعودية وكذلك بعض الشروط التي وفرتها الجهات المشاركة معها في أنظمة التقسيط وعلى رأسها شروط كوارا للتمويل، فأما عن الشروط العامة التي تُمثل جواب متى اقدر اقسط من stc فهي كما يلي:

تفعيل شريحة الاتصالات السعودية عند تقديم الطلب من أجل القبول في خدمات الشركة منها التقسيط.

الاشتراك في باقات مفوتر من خلال الشركة، ولكل باقة أجهزة معينة يمكن تقسيطها لا بد من معرفتها من خلال موقع الشركة.

ضرورة سداد الفواتير السابقة وعدم توقيع غرامة مالية أو عقوبة قانونية مسبقة على العميل لقبول طلب تقسيط الجوالات من باقات مفوتر stc.

برامج الأقساط الشهرية للأجهزة الذكية

قدمت الشركة عدد كبير من البرامج الخاصة بتقسيط الجوالات الذكية وهناك برامج أخرى خاصة بالأجهزة اللوحية والأجهزة الإلكترونية بشكل عام، وفيما يخص برامج تقسيط الجوالات من الاتصالات فهي كما يلي:

متوفر لعملاء باقة مفوتر 3 ومفوتر 4 إمكانية الاشتراك في برنامج التقسيط 150، وهو يسمح بسداد قيمة الفواتير على عامين، ودفعات شهرية 172 ريال سعودي.

وباقة مفوتر 4 حظت بعدد كبير من المميزات من بينها تمكين العملاء من تقسيط ايفون 13 وهي تخضع لبرنامج تقسيط 200 وقيمة دفعاته الشهرية هي 230 ريال سعودي.

وأعلنت الشركة عن تقديم ثلاث أنظمة فقط للسداد، فالنظام الأول يسمح بالدفع على مدار عام، بينما الثاني على مدار عام ونصف العام، كما أن النظام الثالث والأخير يوفر للعملاء تقسيط الجوالات على عامين من خلال الشركة، كما أن هناك عدد من الشروط والأحكام لكافة البرامج المتوفرة يمكن معرفتها من خلال موقع الشركة الإلكتروني.