نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الجوالات من باقات مفوتر stc والاستعلام عن الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الجوالات من باقات مفوتر stc من أبرز أنواع التسهيلات التي تقدم إلى العملاء خلال الفترة الأخيرة، إذ أن باقات مفوتر بجميع أنواعها توفر امتيازات كثيرة من بينها الدقائق المجانية وأيضًا استخدام الإنترنت المجاني، ويُضاف إليها إمكانية شراء جوال بالتقسيط من الاتصالات ومن بين أنواع الجوالات المتوفرة في الفترة الراهنة هي تقسيط جوالات stc ايفون 13 وحتى تشترك في العروض الجديدة ينبغي الاطلاع على جواب كيف اخذ جوال أقساط من stc وسوف نشرح بالتفصيل متى اقدر اقسط من stc.

تقسيط الجوالات من باقات مفوتر stc

الباقة التي سبق وقمت بالاشتراك بها هي التي تُحدد أيًا من الجوالات الذكية يمكن شرائها بنظام التقسيط سواء وخصوصًا من خلال برامج التقسيط الداخلية لشركة الاتصالات، وعن أهم عروض تقسيط الجوالات من باقات مفوتر stc فهي كما يلي:

متوفر لعملاء باقة مفوتر 3 فرصة لتقسيط ايفون 13 بمساحات التخزين المتعددة، كما أن الباقة تسمح بالاشتراك في برنامج أقساط 150.

وعن عملاء باقات مفوتر 4 الجديدة مسموح أيضًا لهم الحصول على تقسيط ايفون 13 برو الجديد من خلال الاشتراك في برامج عديدة، وهذه من أهم مميزات تلك الباقة أنها توفر أنواع مختلفة من برامج التقسيط مثل برنامج أقساط 200، والاشتراك في برنامج أقساط 250 أيضًا.

تقسيط جوالات stc ايفون 13

تقسيط ايفون 13 stc السعودية من الخدمات المتوفرة بأكثر من وسيلة عبر نظم التقسيط من الاتصالات السعودية ومنها الاشتراك في تمويل كوارا للتمويل بالتعاون مع الشركة، كما يمكن التقسيط عند الاشتراك في باقات مفوتر والتقسيط الفوري من خلال الشركة عند زيارة أحد الفروع.

كيف اعرف اني استحق جوال من stc

تستطيع التأكد من أنك من المستحقين والمتوفر بهم كافة شروط تقسيط جوالات ذكية من الاتصالات السعودية من خلال استخدام أحد الوسائل التي قدمتها الشركة للتسهيل على عملائها وبدلًا من البدء في الإجراءات وتثبت الشركة فيما بعد عدم الأهلية والاستحقاق، ومن أهم الطرق المتاحة هي إمكانية إرسال رقم 777 إلى الرقم المجاني المتوفر من الشركة وهو 900 ولا بد أن يكون الإرسال من شريحة العميل الراغب بالتقسيط أيضًا.