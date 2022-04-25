كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد وتقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد وتقديم شكوى على فاتورة الكهرباء، حيث بدأت المملكة العربية السعودية مؤخرًا تقديم جميع الخدمات على موقعها الرسمي من خلال خدمة تسمى “حسابي” لسهولة الوصول إليها من قبل مواطنيها، وذلك يوفر الجهد والوقت، وتماشيًا مع أهداف رؤية 2030، وسوف نتناول معكم كيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد وبرقم الحساب.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد

بدأت شركة الكهرباء السعودية بتركيب عدادات كهرباء ذكية لتسهيل استعلام المواطنين عن فواتيرهم الشهرية، يعمل العداد على النحو التالي:

من هنا قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة السعودية للكهرباء.

انقر فوق عرض الفاتورة، هذا الخيار موجود في القائمة الجانبية للموقع.

أدخل رقم حساب المستخدم الخاص بك.

اكتب رمز الحماية الذي سيظهر على الشاشة بعد النقر فوق عرض رسوم الكهرباء.

يقوم المستخدم بإدخال رقم البطاقة أو عنوان البريد الإلكتروني أو كلمة المرور.

انقر فوق إدخال.

سيتم عرض جميع معلومات الحساب المطلوبة.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

لا يتعين على العملاء الذهاب إلى مقر الشركة لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، كل ما عليهم التسجيل على موقع شركة الكهرباء مجاني، وتعرف الفاتورة بـ:

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب القديم

إذا أراد العميل معرفة فواتير الكهرباء باستخدام رقم فاتورة قديم، فعليه القيام بما يلي:

من هنا، قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

أدخل رقم حساب عدادك.

اكتب الرمز الذي سيتم عرضه على الشاشة.

يتيح النقر على كلمة “عرض” للعملاء رؤية حساباتهم.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن طريق الرسائل

يمكن للعملاء العثور على الفاتورة عن طريق رسالة نصية، يتم عرض جميع الخدمات المتعلقة بفواتير الكهرباء والمدفوعات الإلكترونية، الاستفسارات هي على النحو التالي:

كيفية تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء

إذا كان لدى العميل مشكلة أو اعتراض على الفاتورة فيما يتعلق بقيمتها النقدية أو خطأ في البيانات، فيمكنه الاعتراض على النحو التالي: