“الديزل وصل “سيارة كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات روعة وأسعارها في السعودية

كيا سبورتاج 2023 الجديدة كليًا بمواصفات ومميزات وأحلام بالإضافة إلى سعرها في السعودية كما هو الحال دائمًا، نبقيك دائمًا على اطلاع دائم بما يحدث في عالم السيارات، واليوم سنلقي نظرة فاحصة على كيا سبورتاج، والتي أثارت الكثير من الجدل منذ إطلاقها وهي بلا شك الأفضل بين السيارات المدمجة سيارات الدفع الرباعي ألق نظرة على الجزء الداخلي والخارجي للسيارة نتحدث إليكم في هذا الإصدار، بالإضافة إلى مزيد من المعلومات حول السيارة وسعرها في السوق، والتي يمكنكم قراءتها جميعًا من خلال هذا المقال.

مواصفات كيا سبورتاج 2023

إحدى سيارات هيونداي وكيا، بناءً على المعلومات التي وزعها العملاء عندما أطلقت كيا نموذجًا جديدًا من كيا سبورت هايبرد المصممة حديثًا. ستبدأ الشركة في النصف الثاني من عام 2022. عند إطلاق السيارة، ستصل الأسواق العالمية والمصرية كما فعلت أعلنت كيا رسميًا عن النموذج الجديد عبر الموقع الرسمي، إلى جانب بعض المواصفات الأساسية للسيارة. الجدير بالذكر أن كيا 2023 ستنافس هيونداي توسان الجديدة وعدد قليل من سيارات الدفع الرباعي الأخرى، ولمعرفة المزيد عن هذه السيارة ومحركها تابعنا.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

السيارة مجهزة بشاشات لرصد النقاط العمياء، بالإضافة إلى كاميرات لرؤية المناطق المحيطة في مواقف السيارات الاحترافية.

تتمتع السيارة بتقنية Wi-Fi وهي قادرة على توصيل حوالي خمسة أجهزة بالشبكة.

كما تضيف كيا سبورتاج 2023 لمسة عصرية للسيارة، بما في ذلك شاشة معلومات وترفيه بقياس 12.3 بوصة تقريبًا.

يمكن أيضًا التحكم في إعدادات وتعديلات الصوت عبر تقنية اللمس.

تم تحسين سعة حمولة السيارة ومساحة الأرجل الخلفية.

بالإضافة إلى ذلك، أعدت السيارة أيضًا التصميم الداخلي.

سيارة كيا سبورتاج مزود بناقل حركة أوتوماتيكي جديد ومتعدد الاستخدامات من 8 سرعات.

التصميم الخارجي الجديد ملفت للنظر.زادت السيارة في الطول والعرض.

سيارة كيا سبورتاج لديها محرك قوي رباعي الأسطوانات ينتج حوالي 177 حصانًا في الساعة، وربما تصل إلى حوالي 1.6 لترًا.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي ينتج حوالي 66.9 كيلوواط من الطاقة.

تحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر تنتج 13.8 كيلووات في الساعة.

يتيح لك ناقل الحركة الأوتوماتيكي بست سرعات اختيار نظام القيادة بطرق قياسية مختلفة، وهو ما يتم بواسطة Mountain Brake Control.

كيا سبورتاج 2023 مزودة بشاحن داخلي لشحن السيارة بقوة حوالي 7.2 كيلو وات وبكثافة حوالي 1.53 كيلو وات.

اسعار سيارة كيا سبورتاج 2023

ومن المقرر طرح أسعار كيا سبورتاج في ذلك العام للبيع في المملكة العربية السعودية في عام 2023.

تتراوح بين 94.000 ريال و 128.000 ريال.

أما فئة الأكس تبلغ 93.148 ريال سعودي.