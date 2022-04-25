روسيا: النازيون يواصلون احتجاز 90 أجنبيا من 5 دول فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس المركز الوطنى لمراقبة الدفاع فى روسيا ميخائيل ميزينتسيف أن النازيين الجدد الموالين لكييف ما زالوا يحتجزون 90 أجنبيا من 5 دول فى أوكرانيا لاستخدامهم دروعا بشرية.





ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن ميزينتسيف قوله اليوم الاثنين: "إن سلطات كييف تحتجز السفن الأجنبية، وإنه فى 7 موانئ أوكرانية (خيرسون ونيقولاييف وتشورنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجنى وماريوبول)، لا تزال 76 سفينة أجنبية من 18 دولة محتجزة". وأضاف ميزينتسيف أن خطر القصف والألغام الذى تسبب به مسؤولو كييف فى مياههم الداخلية الإقليمية لا يسمح للسفن بالخروج بأمان إلى عرض البحر.

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