الأمن والدفاع السودانى يقرر دفع المزيد من القوات إلى غرب دافور

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع، تناولت مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان وبصفه خاصة أحداث غرب دارفور.
واستمع المجلس إلى تقارير الأجهزة الأمنية المختصة ووقف على أسباب تجدد الصراعات ذات الطابع القبلى فى ولاية غرب دارفور خاصة فى مدينة الجنينة (عاصمة الولاية) ومحلية كرينك.
وأعرب المجلس عن أسفه البالغ للارواح البريئة التى راحت ضحية القتال فى الأشهر الحرم، مشيدا بالاجراءات التى اتخذتها لجنة أمن ولاية غرب دارفور والقوات النظامية والأجهزة الأمنية لحقن الدماء وتقديم المساعدات الضرورية للمتأثرين.
من جهة أخرى، شدد المجلس على تكثيف الدوريات وفرض الرقابة على الشارع العام لمحاربة ظاهرة السرقة والنهب المسلح والعنف والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، مشيدا بالتدابير والإجراءات التى قامت بها اللجان الأمنية بالولايات لردع المنفلتين والعصابات المنظمة.
وأشاد المجلس بالإنجاز الذى حققته أجهزة المخابرات من خلال الرصد والتتبع للخلايا الارهابية وإلقاء القبض عليها وبحوزتها معدات متفجرات.
من جانبه، قال الفريق الركن يس ابراهيم يس وزير الدفاع السودانى، فى تصريح صحفى عقب الجلسة، إن المجلس كلف وفدا سياديا للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة لعمل النيابات والمحاكم.
وأوضح أن المجلس قرر دعم جهود الإدارات الأهلية للحفاظ على النسيج الاجتماعى ونبذ ظاهرة العنف المجتمعى وتوجيه الوكالات والمنظمات الوطنية بتكثيف الجهود الإنسانية.
وأضاف وزير الدفاع أن المجلس حث الشعب السودانى على الاضطلاع بدوره فى تحقيق مبدأ الأمن كمسؤولية جماعية وتضامنية والحفاظ على العلاقات الاجتماعية من التشظى والشتات تقديرا للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن السلام مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية والازدهار وممارسة الحياة الطبيعية.
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