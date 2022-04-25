روسيا تحذر من خطر فعلى لاندلاع حرب عالمية ثالثة

جدة - نرمين السيد - حذرت روسيا اليوم الاثنين، من خطر فعلى لاندلاع حرب عالمية ثالثة، وذلك على خلفية العملية العسكرية التى تنفذها فى أوكرانيا وأصداءها الدولية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





أكد يفجينى إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسى أن بلاده تسعى الآن لمنع وقوع صراع عسكرى كبير فى العالم. وقال إيفانوف -فى تصريحات صحفية خلال اجتماع للجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد بشأن حماية سيادة الدولة، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين- إن "التوقف الحالى فى العلاقات بين روسيا الاتحادية والغرب قد يكون مفيدا لإعادة الحسابات". وأضاف: "تم طرد حوالى 400 دبلوماسى روسى من 28 دولة أغلبها أوروبية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، وهى بولندا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا ستسبب مشاكل خطيرة فى الدول التى تتبناها. ولفت إلى أن حظر الدخول إلى روسيا ومصادرة الأصول فى روسيا قد يكون ردا على الإجراءات غير الودية ضد موسكو.

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