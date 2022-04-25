أعلنت السلطات في ترانسدنيستريا، الجمهورية الانفصالية عن مولدافيا المدعومة من روسيا، أن مقر وزارة الأمن العام في العاصمة تيراسبول تعرض، الإثنين، لهجوم بقاذفات قنابل يدوية لم يسفر انفجارها عن إصابات.
وقالت شرطة ترانسدنيستريا في بيان إن "نوافذ الطوابق العليا تحطمت، وأعمدة الدخان تصاعدت من المبنى. عناصر الشرطة يطوّقون المنطقة" المحيطة بالمبنى".
وأوضح البيان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المبنى استهدف بقاذفات قنابل يدوية محمولة، مؤكدا أن "ما من أحد أصيب" في الهجوم.
ونشر شهود عيان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها باب مدخل الوزارة متضررا ونوافذ مبنى مجاور محطمة.
وانتشرت في المكان عناصر من فرق الإطفاء والشرطة التي أغلقت الطريق المؤدية إلى وسط المدينة أمام حركة المرور.
ووقع الهجوم في يوم كانت الوزارة مغلقة، إذ إن الإثنين يوم عطلة رسمية بمناسبة احتفالات عيد الفصح الأرثوذكسي.
ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من إعلان مولدافيا أنها استدعت سفير موسكو للاحتجاج على تصريح لجنرال روسي، قال فيه إن بلاده تريد السيطرة على جنوب أوكرانيا لكي يصبح لديها منفذ إلى ترانسدنيستريا.
ومولدوفا جمهورية سوفيتية سابقة يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا.
وترانسدنيستريا التي انفصلت عن مولدوفا بعد حرب أهلية قصيرة في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي، يبلغ عدد سكانها حوالي 500 ألف نسمة وتدعمها موسكو اقتصاديا وعسكريا.
وأعلنت هذه المنطقة الانفصالية استقلالها بصورة أحادية، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها.
وتزود روسيا هذه المنطقة بالغاز مجظانا وتنشر فيها 1500 عسكري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شرارة الحرب تصل مولدوفا.. انفجارات تهز عاصمة ترانسنيستريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.