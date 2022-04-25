نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا”:. الملياردير إيلون ماسك يعلن شراء شركة تويتر العالمية بـ44 مليار دولار 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الأخيرة اعلان منصة شركة تويتر العالمية رسميا قبولها العرض الذي تم تقديمه من جانب الملياردير الأميركي إيلون ماسك، والذي رغب في شراء المنصة مقابل الالكترونية مقابل مبلغ مالي 44 مليار دولار، حيث يعد إيلون ماسك واحد من أغنى رجال الاعمال في العالم، والذي كان قد قدم أكثر من عرض على شركة تويتر العالمية التي تقوم بادارة منصة التواصل الاجتماعي تويتر لكي يتم شراء المنصة، وبشكل رسمي فقد انتقلت الى ملكيته، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء في شراء إيلون ماسك تويتر.

رسميًا إيلون ماسك يعلن شراء تويتر بـ44 مليار دولار

وقد صرحت وكالة رويترز العالمية خلال الساعات الأخيرة إن صفقة استحواذ إيلون ماسك على منصة تويتر، سوق تبلغ حوالي 44 مليار دولار تقريبا، وهو ما يصل الى حوالي معدل 54.20 دولار لكل سهم، وقد تم قبول هذا العرض من جانب شركة تويتر رسميا ليتم تحول الملكية الى الملياردير الأمريكي.

إيلون ماسك يعلن شراء تويتر

ويعتبر الامريكي إيلون ماسك هو أغنى شخص في العالم بناء على ما اعلنته وصنفته مجلة فوربس كان قد تفاوض مؤخرا من أجل شراء تويتر بصفته الشخصية، على الا يتم مشاركة من تسلا في هذه الصفقة، ونجد أن منصة تويتر واحدة من أهم منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في العالم والتي تمتلك ملايين المستخدمين حول العالم والتي تحقق شعبية ونجاح كبير وهو ما يجعلها تحقق أرباح كبيرة.

تحويل ملكية منصة تويتر الى الملياردير إليون ماسك

وقد ارتفعت أسهم تويتر بنسبة تصل الى حوالي 4.5 بالمئة في تعاملات ما قبل السوق في نيويورك وذلك في يوم الإثنين، والتي وصلت إلى 51.15 دولار، وفي وقت سابق، فقد صرح ماسك رسميا إن منصة تويتر بحاجة لأن يصبح شركة خاصة لكي ينمو ويصبح منصة حقيقية لحرية التعبير عن الرأي، وقد جاء اتكلم الصفقة بعد 4 أيام فقط من كشف ماسك عن حزمة تمويل خاصة بعملية الاستحواذ، وهو ما عمل على تعامل مجلس إدارة تويتر مع الصفقة بجدية أكبر، وطلب العديد من المساهمين من الشركة عدم التخلي عن هذه الفرصة.