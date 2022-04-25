wcsg.sa.gov.ly|| رابط منحة الزوجة والأبناء 2022 فى ليبيا و الاستعلام عن منظومة علاوة العائلة عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

يهتم الكثير من المواطنين في جميع انحاء ليبيا في هذا التوقيت بالتعرف على كيفية التسجيل في منحة الزوجة والابناء 2022، وذلك لكي يتم استحقاق دعم منحة الزوجة والابناء المقدمة من جانب الحكومة الوطنية في ليبيا متمثلة في وزارة الشئون الاجتماعية، وهو أحد اشكال الدعم المقدم لبعض الفئات المستفيدة من الدعم بناء على بعض الضوابط والشروط المطلوبة، حيث بدأ التسجيل في المنحة للحصول على الدعم خلال الفترة الاخيرة منذ بداية التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط منحة الزوجة والأبناء 2022 فى ليبيا و الاستعلام عن منظومة علاوة العائلة عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية.

منحة الزوجة والأبناء 2022 فى ليبيا عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

تعنبر منحة الزوجة والابناء هي أحد اشكال برامج الدعم التي يتم تقديمها للمستفيدين بناء على بعض الشروط، والتي تأتي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية، حيث يكون الهدف الأساسي من تقديم منحة الزوجة والابناء هو تحسين مستوى دخل الأسرة، وذلك في اطار تنفيذ لما نص عليه القانون الليبي رقم 27 لسنة 2013 ، وذلك من خلال تقديم دعم مالي للزوجة يتيح مشروع منحة الأطفال 2022 هذا العام، وقد تم الكشف من جانب مسئول بوزارة الشؤون الاجتماعية عن كيفية التسجيل على منصة وزارة الشؤون الاجتماعية لمنحة الزوجة والأبناء التي تتم بشكل الكتروني، بناء على بعض الضوابط أهمها ان تكون الزوجة ليبية الجنسية، وألا يكون لديها مصدر دخل اخر لكي تنفق على الأبناء

كيفية التسجيل والاستعلام عن دعم منحة الزوجة والابناء في ليبيا 2022

وقد تم التوضيح عن الخطوات التفصيلية والرابط المستخدم للتسجيل للحصول على الدعم المقدم من منحة الزوجة والابناء في ليبيا، حيث يتم التسجيل الكترونيا من خلال اتباع ما يلي مباشرة.