أمريكا تستعد لإرسال دبلوماسييها وإعادة فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

وعد مسؤولون أميركيون، اليوم الإثنين، بإعادة فتح السفارة الأمريكية في العاصمة الأوكرانية كييف.

وحسب “رويترز” وعدت الولايات المتحدة بإعادة فتح سفارتها في كييف قريبًا، حيث قام وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بزيارة العاصمة الأوكرانية وأشادوا بنجاحها حتى الآن ضد الغزو الروسي.

وستبدأ الولايات المتحدة بإرسال السفراء فقط إلى مدينة لفيف في رحلات قصيرة مقابل إعادة فتح سفارتها بالكامل في كييف.

كما أكد المسؤولون الأمريكيون أنهم يأملون في إرسال دبلوماسيين إلى كييف، لكنهم قالوا إن ذلك يعتمد على الوضع الأمني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: “سنعيد الدبلوماسيين الأمريكيين إلى أوكرانيا بدءًا من الأسبوع المقبل ... سيبدأون بعد ذلك عملية النظر في كيفية إعادة فتح السفارة في كييف”.