مصدر أمنى عراقى: سقوط قذيفتى هاون قرب معسكر التاجى شمالى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن:"قذيفتى هاون سقطتا مساء اليوم ضمن حدود معسكر التاجى شمالى بغداد ولا توجد معلومات عن الاصابات".

وأضاف المصدر أن "القذيفة الاولى سقطت بالقرب من مستودعات العينة والثانية بالقرب من قاعدة طيران الجيش ضمن معسكر التاجى".