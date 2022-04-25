روسيا: كييف منعت مجددا إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال

جدة - نرمين السيد - أعلن المركز الوطنى لمراقبة الدفاع فى روسيا أن كييف منعت مجددا إجلاء وخروج المدنيين من مصنع "آزوفستال" بمدينة ماريوبول فى أوكرانيا عبر ممر إنسانى فتحته القوات الروسية اليوم الاثنين، حيث تقبع فلول قوات كييف والتشكيلات النازية الموالية لها.





ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطنى لمراقبة الدفاع فى روسيا إنه "على الرغم من المبادرة الإنسانية الحصرية التى أظهرتها روسيا الاتحادية لإجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال للمعادن، عرقلت سلطات كييف مرة أخرى هذه العملية الإنسانية اليوم.

وأضاف ميزينتسيف أنه المسؤولين فى كييف يتحدثون باستمرار عن العاملين فى المصنع، والنساء والأطفال، الذين يزعم أنهم تحت الأرض فى آزوفستال، ومن ناحية أخرى، يرفضون عمدا جميع المبادرات الإنسانية من الجانب الروسى، ولا تتخذ أى إجراءات عملية لإجلائهم.

وشدد على أن "هذا السلوك غير المنطقى وغير المتسق لسلطات كييف، يؤكد مرة أخرى عدم اكتراثها الصريح لمصير المواطنين الأوكرانيين".