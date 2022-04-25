غدا.. بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصل إلى محطة تشيرنوبل فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة الدولية -فى بيان اليوم الاثنين- أن البعثة ستصل إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية لتسليم المعدات وإجراء التقييمات الإشعاعية واستعادة أنظمة مراقبة الضمانات. وقال المدير العام للوكالة -فى تصريحات- إنه فى حالة أوكرانيا، يتم العمل وفق الإطار الحالى للمعايير والإجراءات من خلال مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف المدير العام أن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه لم تحدث تطورات جديدة مهمة اليوم تتعلق بالسلامة والأمن النوويين فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. كما أبلغت أوكرانيا بأن أنظمة السلامة لا تزال تعمل فى محطات الطاقة النووية الأربعة، وأنها لا تزال توفر الطاقة خارج الموقع.

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